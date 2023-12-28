28 декабря 2023

В Челябинске на остановке обнаружили труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
На месте работают сотрудники следственного комитета Фото:

В Челябинске 29 декабря на остановке общественного транспорта на пресечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев обнаружили труп человека. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«Информация уточняется. На месте работает дежурный следователь», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Пока характер смерти не установлен. Точная информация будет озвучена чуть позднее.

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В Челябинске 29 декабря на остановке общественного транспорта на пресечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев обнаружили труп человека. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «Информация уточняется. На месте работает дежурный следователь», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Пока характер смерти не установлен. Точная информация будет озвучена чуть позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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