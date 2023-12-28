В Челябинске на остановке обнаружили труп человека

На месте работают сотрудники следственного комитета
В Челябинске 29 декабря на остановке общественного транспорта на пресечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев обнаружили труп человека. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«Информация уточняется. На месте работает дежурный следователь», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Пока характер смерти не установлен. Точная информация будет озвучена чуть позднее.
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