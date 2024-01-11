Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью

Герой России Магасумов подозревается в хулиганстве
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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, герой россии
По версии следствия, Магасумов отобрал автомобиль у подчиненного Фото:

Герой России подполковник Ирек Магасумов подозревается в хулиганстве. Следствие считает, что после убийства девушки в Луганске он забрал автомобиль у младшего по званию подчиненного.

«Герою России подполковнику Иреку Магасумову, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки в Луганске, предъявили обвинение в хулиганстве», — передает «Коммерсант». Убийство произошло 11 августа 2023 года. По версии следствия, после убийства подозреваемый отобрал автомобиль у младшего подчиненного.

Магасумов отмечал в баре в Луганске свое награждение медалью «Золотая звезда» Героя России. В баре он познакомился с девушками, одна из них попросила нового знакомого дать пострелять из пистолета. Под руководством Магасумова девушка сделала два выстрела, а третий попал ей в грудь.

Ранее Следственный комитет назначил Магасумову 12 экспертиз. Планировалось установить вменяемость обвиняемого и исследовать на наличие следов пороха одежду, в которой подозреваемый был во время убийства.

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Герой России подполковник Ирек Магасумов подозревается в хулиганстве. Следствие считает, что после убийства девушки в Луганске он забрал автомобиль у младшего по званию подчиненного. «Герою России подполковнику Иреку Магасумову, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки в Луганске, предъявили обвинение в хулиганстве», — передает «Коммерсант». Убийство произошло 11 августа 2023 года. По версии следствия, после убийства подозреваемый отобрал автомобиль у младшего подчиненного. Магасумов отмечал в баре в Луганске свое награждение медалью «Золотая звезда» Героя России. В баре он познакомился с девушками, одна из них попросила нового знакомого дать пострелять из пистолета. Под руководством Магасумова девушка сделала два выстрела, а третий попал ей в грудь. Ранее Следственный комитет назначил Магасумову 12 экспертиз. Планировалось установить вменяемость обвиняемого и исследовать на наличие следов пороха одежду, в которой подозреваемый был во время убийства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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