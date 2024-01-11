Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью

Герой России подполковник Ирек Магасумов подозревается в хулиганстве. Следствие считает, что после убийства девушки в Луганске он забрал автомобиль у младшего по званию подчиненного.
«Герою России подполковнику Иреку Магасумову, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки в Луганске, предъявили обвинение в хулиганстве», — передает «Коммерсант». Убийство произошло 11 августа 2023 года. По версии следствия, после убийства подозреваемый отобрал автомобиль у младшего подчиненного.
Магасумов отмечал в баре в Луганске свое награждение медалью «Золотая звезда» Героя России. В баре он познакомился с девушками, одна из них попросила нового знакомого дать пострелять из пистолета. Под руководством Магасумова девушка сделала два выстрела, а третий попал ей в грудь.
Ранее Следственный комитет назначил Магасумову 12 экспертиз. Планировалось установить вменяемость обвиняемого и исследовать на наличие следов пороха одежду, в которой подозреваемый был во время убийства.
Герой России подполковник Ирек Магасумов подозревается в хулиганстве. Следствие считает, что после убийства девушки в Луганске он забрал автомобиль у младшего по званию подчиненного. «Герою России подполковнику Иреку Магасумову, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки в Луганске, предъявили обвинение в хулиганстве», — передает «Коммерсант». Убийство произошло 11 августа 2023 года. По версии следствия, после убийства подозреваемый отобрал автомобиль у младшего подчиненного. Магасумов отмечал в баре в Луганске свое награждение медалью «Золотая звезда» Героя России. В баре он познакомился с девушками, одна из них попросила нового знакомого дать пострелять из пистолета. Под руководством Магасумова девушка сделала два выстрела, а третий попал ей в грудь. Ранее Следственный комитет назначил Магасумову 12 экспертиз. Планировалось установить вменяемость обвиняемого и исследовать на наличие следов пороха одежду, в которой подозреваемый был во время убийства.