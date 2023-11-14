СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве

14 ноября 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн считает, что в деле Ирека Магасумова есть масса вопросов Фото: Александр Мамаев © URA.RU По делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, который обвиняется в убийстве девушки в Луганске, Следственный комитет (СК) России назначил 12 экспертиз. Об этом сообщил адвокат Магасумова Алексей Сандалов. «Планируется исследовать на наличие следов пороха одежду, в которой Магасумов и его сослуживец были в момент убийства. Также экспертам поручено установить вменяемость обвиняемого», — передает МК.RU слова Алексея Сандалова. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Из материала дела следует, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе «Панорама» в Луганске. Спустя время они вышли на улицу. Произошла словесная перепалка. Магасумов застрелил одну девушку. Защита считает, что курок спустил сослуживец Магасумова, а сам подполковник до выстрела ушел с места событий. Депутат Госдумы Александр Хинштейн думает, что в этом деле есть масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству. В своем telegram-канале он также отметил, что в деле есть явка с повинной другого офицера. При этом сам Магасумов хочет вернуться в зону спецоперации.

По делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, который обвиняется в убийстве девушки в Луганске, Следственный комитет (СК) России назначил 12 экспертиз. Об этом сообщил адвокат Магасумова Алексей Сандалов. «Планируется исследовать на наличие следов пороха одежду, в которой Магасумов и его сослуживец были в момент убийства. Также экспертам поручено установить вменяемость обвиняемого», — передает МК.RU слова Алексея Сандалова. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Из материала дела следует, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе «Панорама» в Луганске. Спустя время они вышли на улицу. Произошла словесная перепалка. Магасумов застрелил одну девушку. Защита считает, что курок спустил сослуживец Магасумова, а сам подполковник до выстрела ушел с места событий. Депутат Госдумы Александр Хинштейн думает, что в этом деле есть масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству. В своем telegram-канале он также отметил, что в деле есть явка с повинной другого офицера. При этом сам Магасумов хочет вернуться в зону спецоперации.