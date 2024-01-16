С супруги экс-мэра Златоуста взыскали неуплату за тепло в ТРК

16 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Суд вынес решение в пользу коммунальной организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С супруги бывшего главы Златоуста (Челябинская область) Вячеслава Жилина, Ульяны, взыскали неуплату за тепло в принадлежащем ей торговом комплексе. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил иск МУП «Коммунальные сети» («КС»). «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — сообщили в суде на своем сайте. Спор был инициирован в марте 2023 года. Сумма претензий составила 659,9 тысячи рублей. Других подробностей нет. Тепло поставлялось в комплекс на улице Генераторной. Совладельцем здания является бизнес-компаньон семьи Жилиных Олег Шляхтин. В октябре 2023 года суд вынес решение по другому иску, в котором также полностью удовлетворил требования «Коммунальных сетей». Согласно данным судебных документов, задолженность сформировалась в период с января 2020 года до конца сентября 2022 года. Сумма долга складывается из двух составляющих: основной части и пени. Шляхтин успел пройти две инстанции: первую и апелляционную. Однако решение оставлено в силе. Шляхтин не смог представить документы, которые бы доказывали оплату полученного ресурса. Жилин был мэром Златоуста с 2012 по 2019 годы. В отставку ушел досрочно, находясь на втором сроке работы. Представлял партию «Единая Россия». После отставки поменял политические взгляды, войдя в состав «Справедливой России». В настоящий момент является совладельцем компаний «Специализированный застройщик Тургояк-Резорт» и «Уреньга-Резорт». Избран депутатом горсобрания. При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом к Жилиной. К моменту публикации ответа не поступило. Супруг ранее заявлял, что бизнес супруги комментировать не может. Директор «КС» Алексей Маслов сообщил, что на данный момент не обладает информацией о результатах процесса и воздержался от комментария. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С супруги бывшего главы Златоуста (Челябинская область) Вячеслава Жилина, Ульяны, взыскали неуплату за тепло в принадлежащем ей торговом комплексе. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил иск МУП «Коммунальные сети» («КС»). «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — сообщили в суде на своем сайте. Спор был инициирован в марте 2023 года. Сумма претензий составила 659,9 тысячи рублей. Других подробностей нет. Тепло поставлялось в комплекс на улице Генераторной. Совладельцем здания является бизнес-компаньон семьи Жилиных Олег Шляхтин. В октябре 2023 года суд вынес решение по другому иску, в котором также полностью удовлетворил требования «Коммунальных сетей». Согласно данным судебных документов, задолженность сформировалась в период с января 2020 года до конца сентября 2022 года. Сумма долга складывается из двух составляющих: основной части и пени. Шляхтин успел пройти две инстанции: первую и апелляционную. Однако решение оставлено в силе. Шляхтин не смог представить документы, которые бы доказывали оплату полученного ресурса. Жилин был мэром Златоуста с 2012 по 2019 годы. В отставку ушел досрочно, находясь на втором сроке работы. Представлял партию «Единая Россия». После отставки поменял политические взгляды, войдя в состав «Справедливой России». В настоящий момент является совладельцем компаний «Специализированный застройщик Тургояк-Резорт» и «Уреньга-Резорт». Избран депутатом горсобрания. При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом к Жилиной. К моменту публикации ответа не поступило. Супруг ранее заявлял, что бизнес супруги комментировать не может. Директор «КС» Алексей Маслов сообщил, что на данный момент не обладает информацией о результатах процесса и воздержался от комментария.