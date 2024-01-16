Сотрудники ДПС помогли водителю, застрявшему на трассе в аномальные морозы

16 января 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

У водителя большегруза была неисправна топливная система Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экипаж ДПС помог водителю большегруза, который застрял на трассе Сургут — Салехард в аномальные морозы. Об этом сообщала пресс-служба ГИБДД. «При патрулировании трассы Сургут — Салехард экипаж ДПС заметил на проезжей части большегруз. Водитель пояснил, что в транспортном средстве неисправна топливная система, из-за чего он не может продолжить движение. Инспекторы предложили водителю обогреться в патрульном автомобиле, после чего оказали помощь при замене топливных фильтров и прокачки топливной системы», — написала пресс-служба в telegram-канале. В городах ЯНАО 16 января были неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха составила -41 градус. Порывы ветра были около трех метров в секунду. В связи с аномальными холодами в школах региона в этот день отменили занятия.

Экипаж ДПС помог водителю большегруза, который застрял на трассе Сургут — Салехард в аномальные морозы. Об этом сообщала пресс-служба ГИБДД. «При патрулировании трассы Сургут — Салехард экипаж ДПС заметил на проезжей части большегруз. Водитель пояснил, что в транспортном средстве неисправна топливная система, из-за чего он не может продолжить движение. Инспекторы предложили водителю обогреться в патрульном автомобиле, после чего оказали помощь при замене топливных фильтров и прокачки топливной системы», — написала пресс-служба в telegram-канале. В городах ЯНАО 16 января были неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха составила -41 градус. Порывы ветра были около трех метров в секунду. В связи с аномальными холодами в школах региона в этот день отменили занятия.