Сотрудники ДПС помогли водителю, застрявшему на трассе в аномальные морозы

Экипаж ДПС помог водителю большегруза, который застрял на трассе Сургут — Салехард в аномальные морозы. Об этом сообщала пресс-служба ГИБДД.
«При патрулировании трассы Сургут — Салехард экипаж ДПС заметил на проезжей части большегруз. Водитель пояснил, что в транспортном средстве неисправна топливная система, из-за чего он не может продолжить движение. Инспекторы предложили водителю обогреться в патрульном автомобиле, после чего оказали помощь при замене топливных фильтров и прокачки топливной системы», — написала пресс-служба в telegram-канале.
В городах ЯНАО 16 января были неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха составила -41 градус. Порывы ветра были около трех метров в секунду. В связи с аномальными холодами в школах региона в этот день отменили занятия.
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