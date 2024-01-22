В НАТО призвали Украину к агрессии в адрес РФ
Экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Украина якобы не должна бояться проявлять агрессию против России. Об этом он сказал в интервью украинскому youtube-каналу «Вышка».
«Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — заявил Гарри Табах. В качестве примера он также указал «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб США на японские города Хиросима и Нагасаки.
Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт с Украиной мирным путем. Однако украинский президент Владимир Зеленский наотрез отказывается от дипломатии.
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