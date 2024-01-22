Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

Экс-начальник штаба миссии НАТО Табах призвал Украину к агрессии против РФ
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В НАТО призвали Украину к агрессии в адрес РФ Фото:

Экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Украина якобы не должна бояться проявлять агрессию против России. Об этом он сказал в интервью украинскому youtube-каналу «Вышка».

«Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — заявил Гарри Табах. В качестве примера он также указал «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб США на японские города Хиросима и Нагасаки.

Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт с Украиной мирным путем. Однако украинский президент Владимир Зеленский наотрез отказывается от дипломатии.

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Экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Украина якобы не должна бояться проявлять агрессию против России. Об этом он сказал в интервью украинскому youtube-каналу «Вышка». «Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — заявил Гарри Табах. В качестве примера он также указал «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб США на японские города Хиросима и Нагасаки. Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт с Украиной мирным путем. Однако украинский президент Владимир Зеленский наотрез отказывается от дипломатии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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