Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

Экс-начальник штаба миссии НАТО Табах призвал Украину к агрессии против РФ

22 января 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

В НАТО призвали Украину к агрессии в адрес РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Украина якобы не должна бояться проявлять агрессию против России. Об этом он сказал в интервью украинскому youtube-каналу «Вышка». «Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — заявил Гарри Табах. В качестве примера он также указал «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб США на японские города Хиросима и Нагасаки. Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт с Украиной мирным путем. Однако украинский президент Владимир Зеленский наотрез отказывается от дипломатии.

Экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Украина якобы не должна бояться проявлять агрессию против России. Об этом он сказал в интервью украинскому youtube-каналу «Вышка». «Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — заявил Гарри Табах. В качестве примера он также указал «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб США на японские города Хиросима и Нагасаки. Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт с Украиной мирным путем. Однако украинский президент Владимир Зеленский наотрез отказывается от дипломатии.