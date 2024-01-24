Украинская сторона распространила фейк о том, что Ил-76 летел из Египта

В проукраинских telegram-каналах расходится фейк о том, что самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, якобы летел из Египта. Соответственно, на его борту не могло быть украинских военнопленных. Однако эта информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Ну вот объективные данные анализа геолокации и места падения самолета по траектории. Самолет удалялся от Белгорода. Куда там на обмен кого везли?» — пишет, например, в своем telegram-канале советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Однако Минобороны РФ сообщило, что самолет летел по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород и на его борту действительно находились украинские военнопленные. «Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. <…> На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент с Ил-76, напомним, произошел днем 24 января. На борту были пленные военнослужащие Украины. Их должны были обменять на российских военных.
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