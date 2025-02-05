Хинштейн назначил врио замгубернатора Курской области

Владимир Базаров назначен врио заместителя губернатора Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«С сегодняшнего дня обязанности врио заместителя губернатора будет исполнять Владимир Базаров», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Базаров имеет значительный опыт в государственном и муниципальном управлении, что подтверждается его предыдущей работой в Белгородской и Севастопольской областях, а также в Сургуте. Он обладает двумя высшими образованиями и является лауреатом награды «Почетный строитель России».
Хинтшей выразил благодарность губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, за то, что тот направил на поддержку его команды своего заместителя. Глава Курской области подчеркнул, что профессионализм Владимира Базарова, подкрепленный его успешной работой в Белгороде, ныне будет в высокой степени актуален на территории Курской области.
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