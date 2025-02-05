В Крыму задержали членов террористической группировки

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ФСБ задержала членов террористической группировки
ФСБ задержала членов террористической группировки Фото:

В Крыму задержаны члены террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Они занимались вербовкой сторонников на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. 

«В Крыму задержаны члены ячейки „Хизб ут-Тахрир“», — отмечается в службе. По версии, они занимались вербовкой сторонников. Сообщение передает ТАСС.

В конце января этого года в Ставропольском крае был предотвращен теракт с участием членов террористической группировки. Те пытались подорвать электричку. 

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В Крыму задержаны члены террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Они занимались вербовкой сторонников на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.  «В Крыму задержаны члены ячейки „Хизб ут-Тахрир“», — отмечается в службе. По версии, они занимались вербовкой сторонников. Сообщение передает ТАСС. В конце января этого года в Ставропольском крае был предотвращен теракт с участием членов террористической группировки. Те пытались подорвать электричку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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