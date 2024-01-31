Вице-мэр Екатеринбурга упрекнула СМИ за нехватку учителей — и попала в крупный паблик

Вице-мэр Екатеринбурга упрекнула СМИ за нехватку учителей

31 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Екатерина Сибирцева считает, что СМИ плохо влияют на престиж профессии учителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, курирующая сферу образования, призвала журналистов не писать про учителей один негатив. Якобы он плохо влияет на престиж профессии, и из-за него многие отказываются идти работать преподавателями. Ее позицию раскритиковал telegram-канал со 187 тысячами подписчиков, приведя контраргументы — непривлекательной профессию учителя делают низкие зарплаты и рамки морали. Вопросы образования чиновники обсудили на круглом столе в гимназии №120. Там Екатерина Сибирцева заявила: «Мы с вами [СМИ] должны продюсировать учителей. Должны поднимать их престиж. Их заработная плата не такая уж и маленькая. Чтобы молодежь не уходила от нас, нам нужно, чтобы со стороны СМИ был позитивный отклик. У нас очень много прекрасных педагогов, и об этом нужно говорить. Не пишите один негатив. Сейчас мнение мам в песочнице становится важнее мнения экспертов. А педагоги, безусловно, эксперты». «Вынуждены расстроить госпожу Сибирцеву: непривлекательной профессию делают неадекватные рамки морали, в которые пытаются загнать учителей, низкие зарплаты, а также новая культура, в которой педагог воспринимается как обслуга. Сегодня любой возбужденный родитель может испортить не просто карьеру, а жизнь педагогу, если посчитает нужным как-либо защитить свое чадо», — пишет telegram-канал «Навстречу Трансферу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, курирующая сферу образования, призвала журналистов не писать про учителей один негатив. Якобы он плохо влияет на престиж профессии, и из-за него многие отказываются идти работать преподавателями. Ее позицию раскритиковал telegram-канал со 187 тысячами подписчиков, приведя контраргументы — непривлекательной профессию учителя делают низкие зарплаты и рамки морали. Вопросы образования чиновники обсудили на круглом столе в гимназии №120. Там Екатерина Сибирцева заявила: «Мы с вами [СМИ] должны продюсировать учителей. Должны поднимать их престиж. Их заработная плата не такая уж и маленькая. Чтобы молодежь не уходила от нас, нам нужно, чтобы со стороны СМИ был позитивный отклик. У нас очень много прекрасных педагогов, и об этом нужно говорить. Не пишите один негатив. Сейчас мнение мам в песочнице становится важнее мнения экспертов. А педагоги, безусловно, эксперты». «Вынуждены расстроить госпожу Сибирцеву: непривлекательной профессию делают неадекватные рамки морали, в которые пытаются загнать учителей, низкие зарплаты, а также новая культура, в которой педагог воспринимается как обслуга. Сегодня любой возбужденный родитель может испортить не просто карьеру, а жизнь педагогу, если посчитает нужным как-либо защитить свое чадо», — пишет telegram-канал «Навстречу Трансферу».