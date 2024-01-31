Вице-мэр Екатеринбурга упрекнула СМИ за нехватку учителей — и попала в крупный паблик

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, курирующая сферу образования, призвала журналистов не писать про учителей один негатив. Якобы он плохо влияет на престиж профессии, и из-за него многие отказываются идти работать преподавателями. Ее позицию раскритиковал telegram-канал со 187 тысячами подписчиков, приведя контраргументы — непривлекательной профессию учителя делают низкие зарплаты и рамки морали.
Вопросы образования чиновники обсудили на круглом столе в гимназии №120. Там Екатерина Сибирцева заявила: «Мы с вами [СМИ] должны продюсировать учителей. Должны поднимать их престиж. Их заработная плата не такая уж и маленькая. Чтобы молодежь не уходила от нас, нам нужно, чтобы со стороны СМИ был позитивный отклик. У нас очень много прекрасных педагогов, и об этом нужно говорить. Не пишите один негатив. Сейчас мнение мам в песочнице становится важнее мнения экспертов. А педагоги, безусловно, эксперты».
«Вынуждены расстроить госпожу Сибирцеву: непривлекательной профессию делают неадекватные рамки морали, в которые пытаются загнать учителей, низкие зарплаты, а также новая культура, в которой педагог воспринимается как обслуга. Сегодня любой возбужденный родитель может испортить не просто карьеру, а жизнь педагогу, если посчитает нужным как-либо защитить свое чадо», — пишет telegram-канал «Навстречу Трансферу».
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