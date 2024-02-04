04 февраля 2024

«Известия»: общественники просят изъять из продажи корма Farminа и Hill’s

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, корм для животных, еда для животных
Общественники считают опасными Farminа и Hill’s Фото:

В России представители общественных организаций требуют изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill’s, в которых был обнаружен мышьяк. Соответствующее письмо в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.

«В связи с регулярными нарушениями производителями кормов Farminа и Hill’s санитарных требований считаем необходимым обратить внимание на продолжающуюся практику розничной продажи этих кормов на российском рынке. В числе выявленных нарушений не только факты фальсификации, но и наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн-розницах, что создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей», — передает газета «Известия» заявление Павлова.

Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. С 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.

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В России представители общественных организаций требуют изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill’s, в которых был обнаружен мышьяк. Соответствующее письмо в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. «В связи с регулярными нарушениями производителями кормов Farminа и Hill’s санитарных требований считаем необходимым обратить внимание на продолжающуюся практику розничной продажи этих кормов на российском рынке. В числе выявленных нарушений не только факты фальсификации, но и наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн-розницах, что создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей», — передает газета «Известия» заявление Павлова. Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. С 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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