«Известия»: общественники просят изъять из продажи корма Farminа и Hill’s

05 февраля 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Общественники считают опасными Farminа и Hill’s Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России представители общественных организаций требуют изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill’s, в которых был обнаружен мышьяк. Соответствующее письмо в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. «В связи с регулярными нарушениями производителями кормов Farminа и Hill’s санитарных требований считаем необходимым обратить внимание на продолжающуюся практику розничной продажи этих кормов на российском рынке. В числе выявленных нарушений не только факты фальсификации, но и наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн-розницах, что создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей», — передает газета «Известия» заявление Павлова. Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. С 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.

В России представители общественных организаций требуют изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill’s, в которых был обнаружен мышьяк. Соответствующее письмо в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. «В связи с регулярными нарушениями производителями кормов Farminа и Hill’s санитарных требований считаем необходимым обратить внимание на продолжающуюся практику розничной продажи этих кормов на российском рынке. В числе выявленных нарушений не только факты фальсификации, но и наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн-розницах, что создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей», — передает газета «Известия» заявление Павлова. Россельхознадзор ограничил ввоз корма для животных Farmina Pet Foods, поскольку в них нашли мышьяк. С 6 февраля вводится ограничение на ввоз кормов для домашних животных от итальянского производителя американской компании Hill’s. Специалисты ведомства признали эти корма некачественными.