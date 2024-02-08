Челябинск стоит в девятибалльных пробках после снегопада. Скрин

08 февраля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Движению в городе мешает непогода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После снегопада 8 февраля Челябинск снова встал в пробках. Системы «Яндекс пробки» и «2ГИС» оценивают городские пробки в девять баллов. «Город стоит. Трудности на проспекте Ленина, на Цвиллинга, Блюхера. На Братьев Кашириных от улицы Бабушкина до Молодогвардейцев, на Косарева, Братьев Кашириных пробки. Стоит Свердловский проспект в сторону АМЗ и проспект Победы в сторону Северо-Запада», — такую картину выдает сервис «Яндекс пробки. Трудности в движении наблюдаются на Копейском шоссе, на улицах Пушкина и Свободы. Проблемы с движением также есть на улице Кирова от Братьев Кашириных до Калинина. Сервис «Яндекс погода» информирует, что снег продолжит идти вечером и ночью. Это значит, что утренние пробки 9 февраля обещают быть как минимум не меньше. Город встал в пробках Скрин «Яндекс погода»

После снегопада 8 февраля Челябинск снова встал в пробках. Системы «Яндекс пробки» и «2ГИС» оценивают городские пробки в девять баллов. «Город стоит. Трудности на проспекте Ленина, на Цвиллинга, Блюхера. На Братьев Кашириных от улицы Бабушкина до Молодогвардейцев, на Косарева, Братьев Кашириных пробки. Стоит Свердловский проспект в сторону АМЗ и проспект Победы в сторону Северо-Запада», — такую картину выдает сервис «Яндекс пробки. Трудности в движении наблюдаются на Копейском шоссе, на улицах Пушкина и Свободы. Проблемы с движением также есть на улице Кирова от Братьев Кашириных до Калинина. Сервис «Яндекс погода» информирует, что снег продолжит идти вечером и ночью. Это значит, что утренние пробки 9 февраля обещают быть как минимум не меньше.