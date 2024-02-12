Студенты создали 3D-модель челябинского метеорита, упавшего 11 лет назад

13 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Фрагменты болида теперь можно будет потрогать руками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Уральского государственного горного университета дали новую 3D-жизнь уникальным фрагментам метеорита, который упал 15 февраля 2013 года в Челябинской области. Части космического тела будут представлены в университетском музее, посетители которого смогут даже потрогать их. Об этом URA.RU рассказали в вузе. «Студенты и сотрудники Уральского государственного горного университета к очередной, уже к 11-й годовщине падения одного из самых знаменитых метеоритов современности, решили оцифровать эти ориентированные фрагменты. Мы представили первые результаты по оцифровке уникальных фрагментов Челябинского метеорита из собрания Уральского геологического музея», — сообщили в учебном заведении. Технология создания 3D модели «космического пришельца» осуществляется с помощью фотограмметрии. «Производится около 100 снимков предмета с различных ракурсов. На каждом изображении специальная программа отыскивает общие точки. Из этого плотного облака точек создается объемная модель. И по ранее сделанным фотографиям на эту модель наносится текстура метеорита — ямками и бороздами выдувания», — рассказал один из инициаторов проекта, студент 4-го курса Илья Костылев. «Умение современных молодых специалистов создавать цифровые модели вырабатывается годами. Возможность удаленного изучения ориентированных фрагментов метеорита позволит подробней изучить аэродинамические особенности полета крупных космических тел на сверхзвуковых скоростях, а также их происхождение», — отметили в вузе. Рано утром 15 февраля 2013 года тысячи жителей города Челябинска, а также окрестных населенных пунктов наблюдали уникальнейшее явление — падение метеорита. Изначально люди думали, что упал самолет или в воздухе взорвалась боевая ракета. И лишь в девять утра по московскому времени МЧС России сообщило, что в городе упал метеорит. По оценкам ученых, Челябинский метеорит стал самым большим из известных небесных тел, обрушившихся на Землю, со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Уральского государственного горного университета дали новую 3D-жизнь уникальным фрагментам метеорита, который упал 15 февраля 2013 года в Челябинской области. Части космического тела будут представлены в университетском музее, посетители которого смогут даже потрогать их. Об этом URA.RU рассказали в вузе. «Студенты и сотрудники Уральского государственного горного университета к очередной, уже к 11-й годовщине падения одного из самых знаменитых метеоритов современности, решили оцифровать эти ориентированные фрагменты. Мы представили первые результаты по оцифровке уникальных фрагментов Челябинского метеорита из собрания Уральского геологического музея», — сообщили в учебном заведении. Технология создания 3D модели «космического пришельца» осуществляется с помощью фотограмметрии. «Производится около 100 снимков предмета с различных ракурсов. На каждом изображении специальная программа отыскивает общие точки. Из этого плотного облака точек создается объемная модель. И по ранее сделанным фотографиям на эту модель наносится текстура метеорита — ямками и бороздами выдувания», — рассказал один из инициаторов проекта, студент 4-го курса Илья Костылев. «Умение современных молодых специалистов создавать цифровые модели вырабатывается годами. Возможность удаленного изучения ориентированных фрагментов метеорита позволит подробней изучить аэродинамические особенности полета крупных космических тел на сверхзвуковых скоростях, а также их происхождение», — отметили в вузе. Рано утром 15 февраля 2013 года тысячи жителей города Челябинска, а также окрестных населенных пунктов наблюдали уникальнейшее явление — падение метеорита. Изначально люди думали, что упал самолет или в воздухе взорвалась боевая ракета. И лишь в девять утра по московскому времени МЧС России сообщило, что в городе упал метеорит. По оценкам ученых, Челябинский метеорит стал самым большим из известных небесных тел, обрушившихся на Землю, со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году.