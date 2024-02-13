В Кремле отказались комментировать приговор Кагарлицкому*

Кремль не может комментировать судебные решения, в частности приговор Борису Кагарлицком (признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Я не могу сказать, в курсе ли президент России Владимир Путин решения суда, которое принято. Мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
До этого Кагарлицкого присудили пять лет лишения свободы. Ранее он в интернете разместил ролик, который направлен на публичное оправдание терроризма, считает следствие.
*Признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов
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