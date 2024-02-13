В Кремле отказались комментировать приговор Кагарлицкому*

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Интервью с Борисом Кагарлицким. Москва, кагарлицкий борис
Песков отказался комментировать решение суда по делу Кагарлицкого Фото:

Кремль не может комментировать судебные решения, в частности приговор Борису Кагарлицком (признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Я не могу сказать, в курсе ли президент России Владимир Путин решения суда, которое принято. Мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

До этого Кагарлицкого присудили пять лет лишения свободы. Ранее он в интернете разместил ролик, который направлен на публичное оправдание терроризма, считает следствие.

*Признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов

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Кремль не может комментировать судебные решения, в частности приговор Борису Кагарлицком (признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Я не могу сказать, в курсе ли президент России Владимир Путин решения суда, которое принято. Мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого Кагарлицкого присудили пять лет лишения свободы. Ранее он в интернете разместил ролик, который направлен на публичное оправдание терроризма, считает следствие. *Признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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