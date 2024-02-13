Челябинский губернатор Текслер выразил соболезнования семье генерала Востротина

Алексей Текслер заявил, что патриоты России не забудут Валерия Востротина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 февраля выразил соболезнования родным и близким гвардии генерал-полковника, Героя Советского Союза Валерия Востротина, скончавшегося на 72-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Валерий Александрович — истинный пример беззаветного служения Отечеству. Ратный труд был делом всей его жизни. Уроженец Челябинской области, сын фронтовика, он прошел нелегкий и славный путь от суворовца до командира парашютно-десантного взвода, от самого молодого генерала в СССР до заместителя министра Российской Федерации по ГО и ЧС», — говорится в соболезновании.

Текслер отметил, что в любой, самой сложной обстановке Востротин принимал правильные решения, демонстрировал самоотверженность, силу духа и верность воинскому долгу. Также губернатор подчеркнул, что жители области скорбят вместе с родными и близкими генерала и что память о нем навсегда останется в сердцах всех патриотов России.

Генерал родился в Каслях в 1952 году. Востротин — участник боевых действий в Афганистане, командовал 9-й парашютно-десантной ротой, один из боев которой лег в основу фильма «Девятая рота» Федора Бондарчука. Он также принимал участие в штурме дворца Таджи-Бек (дворец Амина) в Кабуле. Был дважды ранен, один раз — тяжело. В 1988 ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1994 по 2003 год Востротин занимал пост заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Позже был депутатом Госдумы от «Единой России» и входил в думский комитет по безопасности.

Востротин скончался 13 февраля в возрасте 72 лет. Причиной стала продолжительная болезнь.