23 февраля 2024
22 февраля 2024

Две женщины погибли в Челябинской области в ночном пожаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарная машина, пожар, огонь
Пожар произошел в ночь на 24 февраля Фото:

В поселке Варшавка (Челябинская область) в ночь на 24 февраля в частном доме в ночном пожаре погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Частный жилой дом в поселке Варшавка Карталинского муниципального района на момент прибытия огнеборцев (через пять минут после поступления сообщения) был полностью объят пламенем. Во время тушения сотрудники обнаружили двух погибших женщин», — уточняет пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи.

Пожар в частном доме в Варшавке начался ночью
Пожар в частном доме в Варшавке начался ночью

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В поселке Варшавка (Челябинская область) в ночь на 24 февраля в частном доме в ночном пожаре погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Частный жилой дом в поселке Варшавка Карталинского муниципального района на момент прибытия огнеборцев (через пять минут после поступления сообщения) был полностью объят пламенем. Во время тушения сотрудники обнаружили двух погибших женщин», — уточняет пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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