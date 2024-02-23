Пожар произошел в ночь на 24 февраля
В поселке Варшавка (Челябинская область) в ночь на 24 февраля в частном доме в ночном пожаре погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Частный жилой дом в поселке Варшавка Карталинского муниципального района на момент прибытия огнеборцев (через пять минут после поступления сообщения) был полностью объят пламенем. Во время тушения сотрудники обнаружили двух погибших женщин», — уточняет пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи.
Пожар в частном доме в Варшавке начался ночью
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