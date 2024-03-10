Инспектору Ростехнадзора грозит 9 лет колонии и 6 млн рублей штрафа за взятку

11 марта 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

До пересмотра дела мужчину осудили на шесть лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратура запросила для экс-инспектора Ростехнадзора Сергея Куликова девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и шесть миллионов рублей штрафа. Такое наказание мужчине грозит за взятку в особо крупном размере, сообщили в Басманном суде Москвы. «Генпрокуратура запросила для бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей. Кроме того, гособвинитель просит запретить ему в течение 10 лет занимать должности в государственных учреждениях», — рассказал газете «Ведомости» представитель суда. Приговор должны огласить 11 марта. Сергея Куликова задержали в декабре 2021 года. По версии следствия, мужчина был задержан после получения 1,3 миллионов рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения». В январе 2023 года мужчина был осужден на шесть лет колонии, однако позже Мосгорсуд отменил приговор и начал новое рассмотрение дела. Такое решение было принято из-за допущенных процессуальных нарушений.

Генпрокуратура запросила для экс-инспектора Ростехнадзора Сергея Куликова девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и шесть миллионов рублей штрафа. Такое наказание мужчине грозит за взятку в особо крупном размере, сообщили в Басманном суде Москвы. «Генпрокуратура запросила для бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей. Кроме того, гособвинитель просит запретить ему в течение 10 лет занимать должности в государственных учреждениях», — рассказал газете «Ведомости» представитель суда. Приговор должны огласить 11 марта. Сергея Куликова задержали в декабре 2021 года. По версии следствия, мужчина был задержан после получения 1,3 миллионов рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения». В январе 2023 года мужчина был осужден на шесть лет колонии, однако позже Мосгорсуд отменил приговор и начал новое рассмотрение дела. Такое решение было принято из-за допущенных процессуальных нарушений.