Челябинцам назвали стоимость аренды жилья для празднования Масленицы. Скрин

Челябинцы могут отпраздновать Масленицу в Москве или в городах Золотого кольца

13 марта 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

На Масленицу снять квартиру на сутки в Челябинске можно за 2 тысячи, коттедж — за 8 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске основные празднования Масленицы пройдут в парке Гагарина. Снять квартиру на сутки в городе, чтобы отметить славянский праздник, можно за две тысячи рублей, посуточная аренда коттеджа в среднем обойдется в восемь тысяч рублей сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «На Урале масштабно встретить Масленицу собираются в Челябинске. Здесь главные события праздника развернутся в парке Гагарина. Квартиру в городе можно снять в среднем за две тысячи рублей в сутки, частное жилье — за 8000 рублей.», — сообщили в пресс-службе. Как отметили специалисты, ярче всего почувствовать атмосферу древнего славянского праздника можно в Москве. Причем именно там сдается больше всего квартир, доступных для краткосрочной аренды. А в Московской области предлагается большой выбор коттеджей, их количество за год увеличилось на 46%. В столице снять квартиру на сутки в среднем можно за 3,5 тысячи рублей, стоимость суточной аренды коттеджа в Московской области составит 9 тысяч рублей. В столице до 17 марта на десятках площадок города будет проходить фестиваль от организаторов всех гастрономических сезонов, так что даже можно не ждать выходных. В подмосковных усадьбах и заповедниках основные мероприятия, в том числе сожжение чучела масленицы, состоятся в субботу и воскресенье. Гостей ждут в усадьбе Середниково, музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», Орехово-Зуевском историко-краеведческом музее и других исторических локациях. Почувствовать атмосферу старого славянского праздника получится и в городах Золотого кольца. В Переславле-Залесском в музее-усадьбе «Ботик Петра I» организуют царские проводы зимы с шуточными боями, конкурсами и развлечениями для детей, в Угличе и Ростове главными точками притяжения станут кремли, в Ярославле с размахом Масленицу встретит улица Советская, во Владимире — Соборная площадь, а в Суздале — древняя Торговая площадь. Между тем снять в аренду квартиру в городах Золотого кольца челябинцам на данный момент достаточно просто, поскольку за год объем предложений аренды только увеличился. В Ярославле количество арендных квартир выросло на 48% в Ростове — на 39%, в Угличе — на 30%, в Суздале — на 26%, в Переславле-Залесском — на 23%, во Владимире — на 14%. Суточная аренда квартир в Ярославле и Ростове сейчас составляет 2 тысячи рублей, в Угличе — 2,2 тысячи рублей, в Суздале — 3 тысячи рублей, в Переяславле-Залесском 2,5 тысячи рублей. Стоимость аренды коттеджей и квартир в марте 2024 года, где челябинцы могут отметить Масленицу Скрин: пресс-служба Авито Недвижимость Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске основные празднования Масленицы пройдут в парке Гагарина. Снять квартиру на сутки в городе, чтобы отметить славянский праздник, можно за две тысячи рублей, посуточная аренда коттеджа в среднем обойдется в восемь тысяч рублей сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «На Урале масштабно встретить Масленицу собираются в Челябинске. Здесь главные события праздника развернутся в парке Гагарина. Квартиру в городе можно снять в среднем за две тысячи рублей в сутки, частное жилье — за 8000 рублей.», — сообщили в пресс-службе. Как отметили специалисты, ярче всего почувствовать атмосферу древнего славянского праздника можно в Москве. Причем именно там сдается больше всего квартир, доступных для краткосрочной аренды. А в Московской области предлагается большой выбор коттеджей, их количество за год увеличилось на 46%. В столице снять квартиру на сутки в среднем можно за 3,5 тысячи рублей, стоимость суточной аренды коттеджа в Московской области составит 9 тысяч рублей. В столице до 17 марта на десятках площадок города будет проходить фестиваль от организаторов всех гастрономических сезонов, так что даже можно не ждать выходных. В подмосковных усадьбах и заповедниках основные мероприятия, в том числе сожжение чучела масленицы, состоятся в субботу и воскресенье. Гостей ждут в усадьбе Середниково, музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», Орехово-Зуевском историко-краеведческом музее и других исторических локациях. Почувствовать атмосферу старого славянского праздника получится и в городах Золотого кольца. В Переславле-Залесском в музее-усадьбе «Ботик Петра I» организуют царские проводы зимы с шуточными боями, конкурсами и развлечениями для детей, в Угличе и Ростове главными точками притяжения станут кремли, в Ярославле с размахом Масленицу встретит улица Советская, во Владимире — Соборная площадь, а в Суздале — древняя Торговая площадь. Между тем снять в аренду квартиру в городах Золотого кольца челябинцам на данный момент достаточно просто, поскольку за год объем предложений аренды только увеличился. В Ярославле количество арендных квартир выросло на 48% в Ростове — на 39%, в Угличе — на 30%, в Суздале — на 26%, в Переславле-Залесском — на 23%, во Владимире — на 14%. Суточная аренда квартир в Ярославле и Ростове сейчас составляет 2 тысячи рублей, в Угличе — 2,2 тысячи рублей, в Суздале — 3 тысячи рублей, в Переяславле-Залесском 2,5 тысячи рублей.