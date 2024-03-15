Происшествия ФСБ предотвратила теракт на избирательном участке 15 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 + ФСБ сообщила о предотвращении теракта в преддверии президентских выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Брянске. Его пытался организовать житель Кубани в преддверии президентских выборов в стране. «Задержан житель Кубани. <…> Он готовил теракт в Брянске в преддверии выборов», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Отмечается, что подозреваемый в террористических актах пытался заложить взрывные устройства у входов нескольких социальных объектов, а также административных зданий. Заведено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Брянске. Его пытался организовать житель Кубани в преддверии президентских выборов в стране. «Задержан житель Кубани. <…> Он готовил теракт в Брянске в преддверии выборов», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Отмечается, что подозреваемый в террористических актах пытался заложить взрывные устройства у входов нескольких социальных объектов, а также административных зданий. Заведено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям