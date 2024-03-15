ФСБ предотвратила теракт на избирательном участке

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в преддверии президентских выборов
Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Брянске. Его пытался организовать житель Кубани в преддверии президентских выборов в стране.
«Задержан житель Кубани. <…> Он готовил теракт в Брянске в преддверии выборов», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Отмечается, что подозреваемый в террористических актах пытался заложить взрывные устройства у входов нескольких социальных объектов, а также административных зданий. Заведено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ.
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