Ушедшие на СВО челябинские депутаты-супруги голосовали в прифронтовой зоне. Фото

16 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Олег Колесников находится на СВО с октября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Ушедшие на СВО депутат Госдумы Олег Колесников и его супруга, депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова на выборах президента голосовали 16 марта в прифронтовой зоне. Об этом депутаты сообщили в своих telegram-канале. «По-настоящему праздничная атмосфера сегодня в одной из школ в прифронтовой зоне, где организован избирательный участок. Улыбки, приветствия, объятия, поздравления — как будто после долгой разлуки собрались родные люди. Сегодня мы вместе выбираем наше будущее. Выбираем Победу, мир и движение вперед», — написала Колесникова. Депутат отметила, что на выборы идут семьями. У многих слезы радости на глазах. Для них это первые выборы президента России. «Для каждого из нас сейчас важное время — время, когда мы должны сделать выбор. Потому, как только позволила обстановка, я отправился на избирательный участок, который работает в одной из школ», — написал Олег Колесников Колесникова подписала контракт с Минобороны и участвует в СВО как доброволец с января. Ее муж, Олег Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года. Он ушел на фронт сразу после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Олег Колесников стал одним из немногих депутатов Госдумы, которым разрешили остаться на СВО после истечения срока первоначального контракта. Ему продлили контракт до конца 2024 года. Лена Колесникова сделала свой выбор Колесникова Лена telegram Олег Колесников сделал свой выбор telegram Олег Колесников Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушедшие на СВО депутат Госдумы Олег Колесников и его супруга, депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова на выборах президента голосовали 16 марта в прифронтовой зоне. Об этом депутаты сообщили в своих telegram-канале. «По-настоящему праздничная атмосфера сегодня в одной из школ в прифронтовой зоне, где организован избирательный участок. Улыбки, приветствия, объятия, поздравления — как будто после долгой разлуки собрались родные люди. Сегодня мы вместе выбираем наше будущее. Выбираем Победу, мир и движение вперед», — написала Колесникова. Депутат отметила, что на выборы идут семьями. У многих слезы радости на глазах. Для них это первые выборы президента России. «Для каждого из нас сейчас важное время — время, когда мы должны сделать выбор. Потому, как только позволила обстановка, я отправился на избирательный участок, который работает в одной из школ», — написал Олег Колесников Колесникова подписала контракт с Минобороны и участвует в СВО как доброволец с января. Ее муж, Олег Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года. Он ушел на фронт сразу после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Олег Колесников стал одним из немногих депутатов Госдумы, которым разрешили остаться на СВО после истечения срока первоначального контракта. Ему продлили контракт до конца 2024 года.