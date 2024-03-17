В Серове (Свердловская область) прошла церемония прощания с Романом Гладких, погибшим во время боевых действий в Херсонской области. Пост о гибели свердловчанина опубликовала администрация Серовского городского округа в соцсети.
«С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Романа Николаевича Гладких в ходе проведения специальной военной операции. 15 декабря 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил достойно, с честью выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Погиб 11 февраля 2024 года в ходе боев по освобождению населенного пункта Крынки Херсонской области», — говорится в официальной группе горадминистрации «ВКонтакте».
Роман Гладких родился 8 декабря 1969 года в городе Курской области. Когда ему было 12 лет, семья переехала в город Серов. Роман окончил восемь классов в школе №1. Далее поступил в профессионально-техническое училище в городе Коломна, где получил специальность «столяр». С семьей жил в городе Нягань. Затем переехали в Москву. На гражданке Гладких был предпринимателем и имел свой деревообрабатывающий цех. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким солдата.
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