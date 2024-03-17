Свердловчанин погиб в ходе ожесточенных боев за Херсонщину. Фото

Свердловчанин Роман Гладких погиб 11 февраля в боях за Херсонскую область
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Роман Гладких выполнял боевые задачи на херсонском направлении Фото:
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В Серове (Свердловская область) прошла церемония прощания с Романом Гладких, погибшим во время боевых действий в Херсонской области. Пост о гибели свердловчанина опубликовала администрация Серовского городского округа в соцсети.

«С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Романа Николаевича Гладких в ходе проведения специальной военной операции. 15 декабря 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил достойно, с честью выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Погиб 11 февраля 2024 года в ходе боев по освобождению населенного пункта Крынки Херсонской области», — говорится в официальной группе горадминистрации «ВКонтакте».

Роман Гладких родился 8 декабря 1969 года в городе Курской области. Когда ему было 12 лет, семья переехала в город Серов. Роман окончил восемь классов в школе №1. Далее поступил в профессионально-техническое училище в городе Коломна, где получил специальность «столяр». С семьей жил в городе Нягань. Затем переехали в Москву. На гражданке Гладких был предпринимателем и имел свой деревообрабатывающий цех. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким солдата.

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Свердловский боец погиб на СВО

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В Серове (Свердловская область) прошла церемония прощания с Романом Гладких, погибшим во время боевых действий в Херсонской области. Пост о гибели свердловчанина опубликовала администрация Серовского городского округа в соцсети. «С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Романа Николаевича Гладких в ходе проведения специальной военной операции. 15 декабря 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил достойно, с честью выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Погиб 11 февраля 2024 года в ходе боев по освобождению населенного пункта Крынки Херсонской области», — говорится в официальной группе горадминистрации «ВКонтакте». Роман Гладких родился 8 декабря 1969 года в городе Курской области. Когда ему было 12 лет, семья переехала в город Серов. Роман окончил восемь классов в школе №1. Далее поступил в профессионально-техническое училище в городе Коломна, где получил специальность «столяр». С семьей жил в городе Нягань. Затем переехали в Москву. На гражданке Гладких был предпринимателем и имел свой деревообрабатывающий цех. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким солдата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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