17 марта 2024

Путин дал первые комментарии после завершения голосования

Путин: у РФ есть условия, чтобы становиться сильнее
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что у России есть условия для дальнейшего движения вперед Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Действующий президент России и самовыдвиженец на выборах президента РФ Владимир Путин дал первые комментарии после завершения голосования. В своем штабе он сказал, что есть условия для того, чтобы Россия стала сильнее.

«Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он также заявил, что нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке.

С победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает RT. Его поздравление опубликовал венесуэльский МИД. На данный момент известны результаты обработки 50% бюллетеней. У Владимира Путина 87,34% голосов.

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Действующий президент России и самовыдвиженец на выборах президента РФ Владимир Путин дал первые комментарии после завершения голосования. В своем штабе он сказал, что есть условия для того, чтобы Россия стала сильнее. «Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он также заявил, что нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке. С победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает RT. Его поздравление опубликовал венесуэльский МИД. На данный момент известны результаты обработки 50% бюллетеней. У Владимира Путина 87,34% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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