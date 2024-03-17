Действующий президент России и самовыдвиженец на выборах президента РФ Владимир Путин дал первые комментарии после завершения голосования. В своем штабе он сказал, что есть условия для того, чтобы Россия стала сильнее.
«Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он также заявил, что нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке.
С победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает RT. Его поздравление опубликовал венесуэльский МИД. На данный момент известны результаты обработки 50% бюллетеней. У Владимира Путина 87,34% голосов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.