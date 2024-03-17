Путин дал первые комментарии после завершения голосования

Путин: у РФ есть условия, чтобы становиться сильнее

18 марта 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что у России есть условия для дальнейшего движения вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Действующий президент России и самовыдвиженец на выборах президента РФ Владимир Путин дал первые комментарии после завершения голосования. В своем штабе он сказал, что есть условия для того, чтобы Россия стала сильнее. «Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он также заявил, что нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке. С победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает RT. Его поздравление опубликовал венесуэльский МИД. На данный момент известны результаты обработки 50% бюллетеней. У Владимира Путина 87,34% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий президент России и самовыдвиженец на выборах президента РФ Владимир Путин дал первые комментарии после завершения голосования. В своем штабе он сказал, что есть условия для того, чтобы Россия стала сильнее. «Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он также заявил, что нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке. С победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает RT. Его поздравление опубликовал венесуэльский МИД. На данный момент известны результаты обработки 50% бюллетеней. У Владимира Путина 87,34% голосов.