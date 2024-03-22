В Челябинске назван район, лидирующий по числу продаваемых новостроек

Больше всего квартир в челябинских новостройках продается в Калининском районе

22 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Калининском районе Челябинска на продажу выставлено три тысячи новых квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске самое большое число квартир в новостройках продается в Калининском районе. Там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в новых жилых комплексах. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «В Челябинске лидирует по числу предложения нового жилья Калининский район. На данный момент там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в восьми жилых комплексах», — сообщил Найденов. Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость», больше всего квартир в новостройках продается в жилом комплексе, расположенном на улицах Молодогвардейцев, Университетской Набережной и Чичерина. Стоимость квартир в новом микрорайоне в среднем составляет от 100 до 200 тысяч рублей за квадратный метр, с различными вариантами отделки и сроками сдачи. При этом Найденов подчеркнул, что количество квартир в продаже совсем не означает популярность и хорошие продажи жилых комплексов. Вначале покупатели еще только присматриваются к новому жилью. Хорошо продаются новостройки с понятным расположением, построенными детскими садами и школами и от надежных застройщиков. Также главным фактором покупки новых квартир в Челябинске в 2024 году является цена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске самое большое число квартир в новостройках продается в Калининском районе. Там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в новых жилых комплексах. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «В Челябинске лидирует по числу предложения нового жилья Калининский район. На данный момент там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в восьми жилых комплексах», — сообщил Найденов. Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость», больше всего квартир в новостройках продается в жилом комплексе, расположенном на улицах Молодогвардейцев, Университетской Набережной и Чичерина. Стоимость квартир в новом микрорайоне в среднем составляет от 100 до 200 тысяч рублей за квадратный метр, с различными вариантами отделки и сроками сдачи. При этом Найденов подчеркнул, что количество квартир в продаже совсем не означает популярность и хорошие продажи жилых комплексов. Вначале покупатели еще только присматриваются к новому жилью. Хорошо продаются новостройки с понятным расположением, построенными детскими садами и школами и от надежных застройщиков. Также главным фактором покупки новых квартир в Челябинске в 2024 году является цена.