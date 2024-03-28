Пенсионера из Магадана задержали за оправдание террора в «Крокусе»

В Магаданской области задержан 75-летний житель поселка Ола, который разместил в мессенджере сообщение, одобряющее террористический акт в «Крокусе». Пенсионер признал, что «совершил глупость», сообщает telegram-канал «Полиция Колымы».
«75-летний житель поселка Ола разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан», — сообщает источник. На видео, опубликованном авторами канала, задержанный признается, что «совершил глупость».
Возбуждено уголовное дело по статье УК «Публичное оправдание терроризма». В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы до семи лет.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок после теракта в «Крокусе» опубликовал в своих соцсетях посты с глумлением над произошедшим. Его супругой оказалась Оксана Шатуновская — гендиректор «Новой Голландии».
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В Магаданской области задержан 75-летний житель поселка Ола, который разместил в мессенджере сообщение, одобряющее террористический акт в «Крокусе». Пенсионер признал, что «совершил глупость», сообщает telegram-канал «Полиция Колымы». «75-летний житель поселка Ола разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан», — сообщает источник. На видео, опубликованном авторами канала, задержанный признается, что «совершил глупость». Возбуждено уголовное дело по статье УК «Публичное оправдание терроризма». В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок после теракта в «Крокусе» опубликовал в своих соцсетях посты с глумлением над произошедшим. Его супругой оказалась Оксана Шатуновская — гендиректор «Новой Голландии».