Происшествия Криминал Пенсионера из Магадана задержали за оправдание террора в «Крокусе» 28 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + За оправдание терроризма пенсионеру из Магаданской области грозит лишение свободы до семи лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Магаданской области задержан 75-летний житель поселка Ола, который разместил в мессенджере сообщение, одобряющее террористический акт в «Крокусе». Пенсионер признал, что «совершил глупость», сообщает telegram-канал «Полиция Колымы». «75-летний житель поселка Ола разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан», — сообщает источник. На видео, опубликованном авторами канала, задержанный признается, что «совершил глупость». Возбуждено уголовное дело по статье УК «Публичное оправдание терроризма». В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок после теракта в «Крокусе» опубликовал в своих соцсетях посты с глумлением над произошедшим. Его супругой оказалась Оксана Шатуновская — гендиректор «Новой Голландии». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магаданской области задержан 75-летний житель поселка Ола, который разместил в мессенджере сообщение, одобряющее террористический акт в «Крокусе». Пенсионер признал, что «совершил глупость», сообщает telegram-канал «Полиция Колымы». «75-летний житель поселка Ола разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан», — сообщает источник. На видео, опубликованном авторами канала, задержанный признается, что «совершил глупость». Возбуждено уголовное дело по статье УК «Публичное оправдание терроризма». В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок после теракта в «Крокусе» опубликовал в своих соцсетях посты с глумлением над произошедшим. Его супругой оказалась Оксана Шатуновская — гендиректор «Новой Голландии». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям