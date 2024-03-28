Свердловская больница задолжала более 50 млн рублей за лекарства

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Подрядчики получили деньги после вмешательства прокуроров Фото:

У горбольницы Качканара (Свердловская область) накопился долг в размере 54 млн рублей перед подрядчиками, которые закупали учреждению лекарства и медпрепараты. Предприниматели получили свое только после вмешательства в дело прокуратуры, рассказали в ведомстве.

«Установлено, что у горбольницы перед предпринимателями образовалась задолженность на сумму свыше 54 млн рублей по оплате исполненных контрактов, в том числе на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий. В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности погашена в полном объеме», — сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подрядчиками все обязательства перед больницей были исполнены. Из-за чего в отношении учреждения было возбуждено административное дело.

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У горбольницы Качканара (Свердловская область) накопился долг в размере 54 млн рублей перед подрядчиками, которые закупали учреждению лекарства и медпрепараты. Предприниматели получили свое только после вмешательства в дело прокуратуры, рассказали в ведомстве. «Установлено, что у горбольницы перед предпринимателями образовалась задолженность на сумму свыше 54 млн рублей по оплате исполненных контрактов, в том числе на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий. В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности погашена в полном объеме», — сказано в сообщении. В прокуратуре отметили, что подрядчиками все обязательства перед больницей были исполнены. Из-за чего в отношении учреждения было возбуждено административное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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