Крупный онлайн-магазин будет доставлять посылки ракетами

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Таможенный почтовый пост при "Аэропорте "Кольцово". Екатеринбург, почта, посылки
Одна ракета будет доставлять тонны груза, пишет Reuters Фото:

Онлайн-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba Group, собирается осуществлять доставку товаров ракетами стартапа Space Epoch. Об этом пишет агентство Reuters.

«Taobao намерен отправлять посылки своим клиентам по всему миру с помощью многоразовых ракет Space Epoch», — передает заявление стартапа агентство. Там добавили, что Space Epoch занимается разработкой многоразовых ракет, способных доставить груз на низкую земную орбиту. Предполагается, что ракеты компании будут иметь высоту 64 метра и могут доставлять до 6,5 тонн груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 1100 километров.

Компания планирует использовать одну ракету до 20 раз. В настоящее время проводятся тестирования и испытания отдельных компонентов ракет. Планируется, что одна ракета сможет доставлять груз в контейнерах объемом 120 кубических метров. Несмотря на намерения начать тестовые запуски в ближайшем будущем, в Taobao отметили, что внедрение такой системы доставки в краткосрочной перспективе представляется маловероятным, заключили в материале.

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Онлайн-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba Group, собирается осуществлять доставку товаров ракетами стартапа Space Epoch. Об этом пишет агентство Reuters. «Taobao намерен отправлять посылки своим клиентам по всему миру с помощью многоразовых ракет Space Epoch», — передает заявление стартапа агентство. Там добавили, что Space Epoch занимается разработкой многоразовых ракет, способных доставить груз на низкую земную орбиту. Предполагается, что ракеты компании будут иметь высоту 64 метра и могут доставлять до 6,5 тонн груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 1100 километров. Компания планирует использовать одну ракету до 20 раз. В настоящее время проводятся тестирования и испытания отдельных компонентов ракет. Планируется, что одна ракета сможет доставлять груз в контейнерах объемом 120 кубических метров. Несмотря на намерения начать тестовые запуски в ближайшем будущем, в Taobao отметили, что внедрение такой системы доставки в краткосрочной перспективе представляется маловероятным, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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