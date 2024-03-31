Крупный онлайн-магазин будет доставлять посылки ракетами

31 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Одна ракета будет доставлять тонны груза, пишет Reuters Фото: Анна Майорова © URA.RU Онлайн-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba Group, собирается осуществлять доставку товаров ракетами стартапа Space Epoch. Об этом пишет агентство Reuters. «Taobao намерен отправлять посылки своим клиентам по всему миру с помощью многоразовых ракет Space Epoch», — передает заявление стартапа агентство. Там добавили, что Space Epoch занимается разработкой многоразовых ракет, способных доставить груз на низкую земную орбиту. Предполагается, что ракеты компании будут иметь высоту 64 метра и могут доставлять до 6,5 тонн груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 1100 километров. Компания планирует использовать одну ракету до 20 раз. В настоящее время проводятся тестирования и испытания отдельных компонентов ракет. Планируется, что одна ракета сможет доставлять груз в контейнерах объемом 120 кубических метров. Несмотря на намерения начать тестовые запуски в ближайшем будущем, в Taobao отметили, что внедрение такой системы доставки в краткосрочной перспективе представляется маловероятным, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Онлайн-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba Group, собирается осуществлять доставку товаров ракетами стартапа Space Epoch. Об этом пишет агентство Reuters. «Taobao намерен отправлять посылки своим клиентам по всему миру с помощью многоразовых ракет Space Epoch», — передает заявление стартапа агентство. Там добавили, что Space Epoch занимается разработкой многоразовых ракет, способных доставить груз на низкую земную орбиту. Предполагается, что ракеты компании будут иметь высоту 64 метра и могут доставлять до 6,5 тонн груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 1100 километров. Компания планирует использовать одну ракету до 20 раз. В настоящее время проводятся тестирования и испытания отдельных компонентов ракет. Планируется, что одна ракета сможет доставлять груз в контейнерах объемом 120 кубических метров. Несмотря на намерения начать тестовые запуски в ближайшем будущем, в Taobao отметили, что внедрение такой системы доставки в краткосрочной перспективе представляется маловероятным, заключили в материале.