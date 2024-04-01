Захарова заявила об изощренном способе Зеленского отпраздновать День дурака

Захарова: Зеленский решил отпраздновать День дурака, обвинив Симоньян в геноциде

01 апреля 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не мог допустить, чтобы День дурака прошел даром, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский выбрал обвинение главного редактора RT Маргариты Симоньян в якобы призывах к геноциду украинцев в качестве необычного способа отметить День дурака. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «СБУ объявила Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. На Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что такие действия были предприняты поскольку украинские власти не смогли совместить День дурака с днем выборов президента Украины. Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта, но были отменены из-за военного положения. Полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают 20 мая. О последствиях отмены выборов подробно рассказывается в материале URA.RU. Эксперт Игорь Шатров предупредил о возможности «дворцовых переворотов» на Украине из-за отмены президентских выборов, вызывающей недовольство как у политиков, так и населения, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал обвинение главного редактора RT Маргариты Симоньян в якобы призывах к геноциду украинцев в качестве необычного способа отметить День дурака. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «СБУ объявила Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. На Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что такие действия были предприняты поскольку украинские власти не смогли совместить День дурака с днем выборов президента Украины. Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта, но были отменены из-за военного положения. Полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают 20 мая. О последствиях отмены выборов подробно рассказывается в материале URA.RU. Эксперт Игорь Шатров предупредил о возможности «дворцовых переворотов» на Украине из-за отмены президентских выборов, вызывающей недовольство как у политиков, так и населения, передает Life.