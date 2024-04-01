Захарова заявила об изощренном способе Зеленского отпраздновать День дурака

Захарова: Зеленский решил отпраздновать День дурака, обвинив Симоньян в геноциде
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Владимир Зеленский не мог допустить, чтобы День дурака прошел даром, заявила Мария Захарова Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал обвинение главного редактора RT Маргариты Симоньян в якобы призывах к геноциду украинцев в качестве необычного способа отметить День дурака. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«СБУ объявила Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. На Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что такие действия были предприняты поскольку украинские власти не смогли совместить День дурака с днем выборов президента Украины.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта, но были отменены из-за военного положения. Полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают 20 мая. О последствиях отмены выборов подробно рассказывается в материале URA.RU. Эксперт Игорь Шатров предупредил о возможности «дворцовых переворотов» на Украине из-за отмены президентских выборов, вызывающей недовольство как у политиков, так и населения, передает Life.

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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал обвинение главного редактора RT Маргариты Симоньян в якобы призывах к геноциду украинцев в качестве необычного способа отметить День дурака. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «СБУ объявила Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. На Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что такие действия были предприняты поскольку украинские власти не смогли совместить День дурака с днем выборов президента Украины. Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта, но были отменены из-за военного положения. Полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают 20 мая. О последствиях отмены выборов подробно рассказывается в материале URA.RU. Эксперт Игорь Шатров предупредил о возможности «дворцовых переворотов» на Украине из-за отмены президентских выборов, вызывающей недовольство как у политиков, так и населения, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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