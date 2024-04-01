Песков: Кремль изучит ситуацию с легитимностью Зеленского после истечения срока его полномочий

Песков: Кремль заявит о своей позиции о легитимности Зеленского после 20 мая

01 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремль изучит ситуацию с легитимностью Зеленского после истечения срока его полномочий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль заявит о своей позиции насчет легитимности Зеленского уже после 20 мая, когда истечет срок его полномочий. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут», — отметил Песков, добавив, что Кремль будет соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что вскоре может наступить конец президентства Зеленского, потому обсуждать легитимность его правления после 20 мая может не потребоваться. Чем может обернуться для Украины отмена выборов президента — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль заявит о своей позиции насчет легитимности Зеленского уже после 20 мая, когда истечет срок его полномочий. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут», — отметил Песков, добавив, что Кремль будет соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что вскоре может наступить конец президентства Зеленского, потому обсуждать легитимность его правления после 20 мая может не потребоваться. Чем может обернуться для Украины отмена выборов президента — в материале URA.RU.