Парк Горького в Москве приостановил работу из-за сильного ветра

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В Москве 3 апреля бушует ветер Фото:

Московский Парк Горького 3 апреля приостановил работу из-за погодных условий. Об этом парк сообщает в своем telegram-канале.

«Парк закрыт в связи с погодными условиями», — сообщает Парк Горького в своем канале. Там пообещали дать информацию об открытии позже. Тем временем telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает о погибшем рабочем. На его упало ограждение из-за сильного ветра.

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Московский Парк Горького 3 апреля приостановил работу из-за погодных условий. Об этом парк сообщает в своем telegram-канале. «Парк закрыт в связи с погодными условиями», — сообщает Парк Горького в своем канале. Там пообещали дать информацию об открытии позже. Тем временем telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает о погибшем рабочем. На его упало ограждение из-за сильного ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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