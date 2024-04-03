Парк Горького в Москве приостановил работу из-за сильного ветра

В Москве 3 апреля бушует ветер
Московский Парк Горького 3 апреля приостановил работу из-за погодных условий. Об этом парк сообщает в своем telegram-канале.
«Парк закрыт в связи с погодными условиями», — сообщает Парк Горького в своем канале. Там пообещали дать информацию об открытии позже. Тем временем telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает о погибшем рабочем. На его упало ограждение из-за сильного ветра.
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