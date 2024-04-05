05 апреля 2024

Глава полиции Екатеринубрга Метелица вышел на улицы рассказывать о мошенниках. Видео

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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Мошенники звонят людям от лица ФСБ и выманивают деньги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 6 апреля на территории Екатеринбурга стартовал очередной профилактический рейд по предотвращению мошенничества, его возглавил начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица. Сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана. Только за прошедшую неделю в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на общую сумму боле 30 млн рублей», — рассказали в органах.

В УМВД подчеркнули, что самыми популярными методами совершения преступлений являются звонки от «сотрудников ФСБ», сообщения с фейковых аккаунтов руководителей и звонки от «представителей сотового оператора». Сотрудники для беседы посещали граждан по месту жительства, а также в общественных местах. Подполковник Метелица снова лично проводил беседы с людьми на улицах.

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В Екатеринбурге 6 апреля на территории Екатеринбурга стартовал очередной профилактический рейд по предотвращению мошенничества, его возглавил начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица. Сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана. Только за прошедшую неделю в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на общую сумму боле 30 млн рублей», — рассказали в органах. В УМВД подчеркнули, что самыми популярными методами совершения преступлений являются звонки от «сотрудников ФСБ», сообщения с фейковых аккаунтов руководителей и звонки от «представителей сотового оператора». Сотрудники для беседы посещали граждан по месту жительства, а также в общественных местах. Подполковник Метелица снова лично проводил беседы с людьми на улицах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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