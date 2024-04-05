В Екатеринбурге 6 апреля на территории Екатеринбурга стартовал очередной профилактический рейд по предотвращению мошенничества, его возглавил начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица. Сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана. Только за прошедшую неделю в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на общую сумму боле 30 млн рублей», — рассказали в органах.
В УМВД подчеркнули, что самыми популярными методами совершения преступлений являются звонки от «сотрудников ФСБ», сообщения с фейковых аккаунтов руководителей и звонки от «представителей сотового оператора». Сотрудники для беседы посещали граждан по месту жительства, а также в общественных местах. Подполковник Метелица снова лично проводил беседы с людьми на улицах.
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