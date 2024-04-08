Челябинке, протаранившей 10 автомобилей в жилом дворе, присудили 30 тысяч штрафа

Суд оштрафовал челябинку за таран чужих авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительнице Челябинска, которая пьяной села за руль и протаранила 10 машин во дворе ЖК «Манхэттен», присудили 30 тысяч штрафа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Суд постановил признать водителя виновной. В качестве наказания ей назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Там отметили, что вопросом восстановления поврежденных машин будут заниматься страховые компании. Они должны будут рассчитать сумму страховых выплат водителям, чьи автомобили пострадали.

Инцидент произошел в ЖК «Манхэттен» утром 7 апреля. 19-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne стала таранить припаркованные авто. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения. После задержания выяснилось, что девушка села за руль пьяной, водительских прав у нее не имелось. В ее отношении составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).