Волна паводка дошла до Оренбурга и не останавливается

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Полноводие. Курган, половодье, наводнение
Денис Паслер сообщил, что населенные пункты начинает подтапливать Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Паводковая волна, движущаяся по долине реки Урал, достигла Оренбурга и продолжит свое движение в сторону села Илек, где уже укреплена дамба. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии», — заявил Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Он отметил, что с 11 апреля с 14:00 объем сброса воды из Ириклинского водохранилища снижен до 720 кубических метров в секунду, что в три раза меньше пиковых показателей водосброса, зафиксированных 5 апреля. Такое решение существенно повлияет на паводковую ситуацию в Урале.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей. Глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что на данный момент жертв из-за паводка в городе нет, передает RT.

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Паводковая волна, движущаяся по долине реки Урал, достигла Оренбурга и продолжит свое движение в сторону села Илек, где уже укреплена дамба. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии», — заявил Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Он отметил, что с 11 апреля с 14:00 объем сброса воды из Ириклинского водохранилища снижен до 720 кубических метров в секунду, что в три раза меньше пиковых показателей водосброса, зафиксированных 5 апреля. Такое решение существенно повлияет на паводковую ситуацию в Урале. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей. Глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что на данный момент жертв из-за паводка в городе нет, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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