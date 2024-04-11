Волна паводка дошла до Оренбурга и не останавливается

11 апреля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Денис Паслер сообщил, что населенные пункты начинает подтапливать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Паводковая волна, движущаяся по долине реки Урал, достигла Оренбурга и продолжит свое движение в сторону села Илек, где уже укреплена дамба. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии», — заявил Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Он отметил, что с 11 апреля с 14:00 объем сброса воды из Ириклинского водохранилища снижен до 720 кубических метров в секунду, что в три раза меньше пиковых показателей водосброса, зафиксированных 5 апреля. Такое решение существенно повлияет на паводковую ситуацию в Урале. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей. Глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что на данный момент жертв из-за паводка в городе нет, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводковая волна, движущаяся по долине реки Урал, достигла Оренбурга и продолжит свое движение в сторону села Илек, где уже укреплена дамба. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии», — заявил Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Он отметил, что с 11 апреля с 14:00 объем сброса воды из Ириклинского водохранилища снижен до 720 кубических метров в секунду, что в три раза меньше пиковых показателей водосброса, зафиксированных 5 апреля. Такое решение существенно повлияет на паводковую ситуацию в Урале. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей. Глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что на данный момент жертв из-за паводка в городе нет, передает RT.