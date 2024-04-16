Вода из частного водохранилища на границе с Казахстаном угрожает затопить Орск

Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай (архивное фото)
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
В Орске Оренбургской области возникла угроза подтопления из-за перелива воды через дамбу частного водохранилища, расположенного на границе с Казахстаном. Об этом сообщает мэрия города.
«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай», — сообщает мэрия.
Власти объявили эвакуацию. Жителей поселка Тукай, которым угрожает подтопление, разместят на базе школ №17 и №88. Для транспортировки людей в ПВР организованы муниципальные автобусы.
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