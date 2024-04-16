Вода из частного водохранилища на границе с Казахстаном угрожает затопить Орск

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ограждение, уровень воды, забор, подтопление, водный порог, разлив
Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области возникла угроза подтопления из-за перелива воды через дамбу частного водохранилища, расположенного на границе с Казахстаном. Об этом сообщает мэрия города.

«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай», — сообщает мэрия.

Власти объявили эвакуацию. Жителей поселка Тукай, которым угрожает подтопление, разместят на базе школ №17 и №88. Для транспортировки людей в ПВР организованы муниципальные автобусы.

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В Орске Оренбургской области возникла угроза подтопления из-за перелива воды через дамбу частного водохранилища, расположенного на границе с Казахстаном. Об этом сообщает мэрия города. «На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай», — сообщает мэрия. Власти объявили эвакуацию. Жителей поселка Тукай, которым угрожает подтопление, разместят на базе школ №17 и №88. Для транспортировки людей в ПВР организованы муниципальные автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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