Как высаживать кабачки в мае

Кабачки нужно отправлять на грядки не раньше конца мая

29 апреля 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Кабачки не требует особого ухода после посадки в открытый грунт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кабачки являются одной из простых в выращивании культур. Они очень плодовиты даже при минимальном уходе. Но важно вовремя посеять кабачки, так как они теплолюбивы, не переносят весенних заморозков и отправлять их на грядки надо не раньше конца мая. Где лучше сажать кабачки и как ухаживать за ними — в материале URA.RU. Время посева Время посева кабачков в открытый грунт зависит от климата региона. Однако, чаще всего кабачки сеются в открытый грунт, когда прошла угроза заморозков и почва прогрелась до температуры около 13-15°C, а ночные температура не будут опускаться ниже 8°С. Кабачки любят теплый климат, поэтому, прежде чем сеять их в открытый грунт, следует убедится, что погода стабильно теплая и заморозков больше не будет. Где лучше сажать кабачки Кабачки лучше сажать на грядках после культур, которые не относятся к семейству тыквенных (Cucurbitaceae). Это поможет предотвратить заболевания и заражение вредителями, которые остались от предыдущих посадок тыквенных культур. Для кабачков хорошими предшественниками считаются помидоры, салат, огурцы или бобы. Как говорят садоводы, кабачки лучше не сажать на том же месте, где они росли в прошлом году. Выращивание культуры на одном месте также способствует накоплению болезней и вредителей в почве. Для выращивания культуры важно выбрать солнечный участок. Кроме того, растение должно быть защищено от порывов ветра. Для кабачков лучше всего выбрать солнечный участок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как сажать кабачки семенами Грунт лучше за неделю прикрыть агроволокном или черной пленкой. Это ускорит прогревание почвы и создать хорошие условия для роста растений. Грядки стоит подготовить заранее — взрыхлить землю на глубину примерно десять сантиметров. Перед посевом семена кабачков на несколько часов стоит замочить в отстоянной воде. Процесс поможет ускорить прорастание семян. На грядке их следует распределить на расстоянии примерно 60-90 см друг от друга и закопать в почву на глубину около двух-трех сантиметров. После посева грядку необходимо полить, чтобы обеспечить влажность для прорастания семян. Как ухаживать за кабачками Кабачки не требует особого ухода после посадки. Достаточно регулярно поливать растение под корень, также рыхлить почву между рядами и убирать сорняки. Кабачки неприхотливы в уходе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабачки являются одной из простых в выращивании культур. Они очень плодовиты даже при минимальном уходе. Но важно вовремя посеять кабачки, так как они теплолюбивы, не переносят весенних заморозков и отправлять их на грядки надо не раньше конца мая. Где лучше сажать кабачки и как ухаживать за ними — в материале URA.RU. Время посева кабачков в открытый грунт зависит от климата региона. Однако, чаще всего кабачки сеются в открытый грунт, когда прошла угроза заморозков и почва прогрелась до температуры около 13-15°C, а ночные температура не будут опускаться ниже 8°С. Кабачки любят теплый климат, поэтому, прежде чем сеять их в открытый грунт, следует убедится, что погода стабильно теплая и заморозков больше не будет. Кабачки лучше сажать на грядках после культур, которые не относятся к семейству тыквенных (Cucurbitaceae). Это поможет предотвратить заболевания и заражение вредителями, которые остались от предыдущих посадок тыквенных культур. Для кабачков хорошими предшественниками считаются помидоры, салат, огурцы или бобы. Как говорят садоводы, кабачки лучше не сажать на том же месте, где они росли в прошлом году. Выращивание культуры на одном месте также способствует накоплению болезней и вредителей в почве. Для выращивания культуры важно выбрать солнечный участок. Кроме того, растение должно быть защищено от порывов ветра. Грунт лучше за неделю прикрыть агроволокном или черной пленкой. Это ускорит прогревание почвы и создать хорошие условия для роста растений. Грядки стоит подготовить заранее — взрыхлить землю на глубину примерно десять сантиметров. Перед посевом семена кабачков на несколько часов стоит замочить в отстоянной воде. Процесс поможет ускорить прорастание семян. На грядке их следует распределить на расстоянии примерно 60-90 см друг от друга и закопать в почву на глубину около двух-трех сантиметров. После посева грядку необходимо полить, чтобы обеспечить влажность для прорастания семян. Кабачки не требует особого ухода после посадки. Достаточно регулярно поливать растение под корень, также рыхлить почву между рядами и убирать сорняки.