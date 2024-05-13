13 мая 2024

Челябинцы выбрали места для отдыха на лето

«Зарплата.ру»: челябинцы выбрали занятия для идеального отпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, проводник, железнодорожный транспорт, трафик, полиция, пассажиры, внутренний туризм, ржд, туризм, железная дорога
Челябинцы уже знают, куда поедут отдыхать этим летом Фото:

Жители Челябинска определились с местами отдыха в течение летних отпусков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в тройке лидеров предпочтений Сочи, Санкт-Петербург и Крым.

«Летом пойти в отпуск намерены 86% опрошенных челябинцев. Среди наиболее популярных направлений для летнего отдыха горожан есть Сочи (15%), Санкт-Петербург (13%) и Крым (12%)», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В числе популярных направлений есть Анапа (11%), Москва (9%), Алтай (6%) и Казань (6%). В ходе исследования выяснилось, что 55% респондентов собираются путешествовать по России, а 21% предпочитают отдых на даче. Также некоторые жители Челябинска планируют провести отпуск за границей (13%) или заняться домашними делами.

Горожане уже знают, чем хотели заняться в отпуске. Некоторые займутся ремонтом, другие запланировали пройти переобучение или улучшить существующие навыки. Полноценный отдых в домашних условиях устроят 3% челябинцев.

Идеал отпуска у каждого свой. Для 63% он связан с пляжным отдыхом, для 45% — с экскурсиями по городам и странам. Четверть горожан выберет активные виды досуга, а 15% — времяпрепровождение на даче. Каждый десятый любит отдыхать дома. Для пятой части аудитории место не важно, главное, чтобы не беспокоили с рабочими вопросами.

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Жители Челябинска определились с местами отдыха в течение летних отпусков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в тройке лидеров предпочтений Сочи, Санкт-Петербург и Крым. «Летом пойти в отпуск намерены 86% опрошенных челябинцев. Среди наиболее популярных направлений для летнего отдыха горожан есть Сочи (15%), Санкт-Петербург (13%) и Крым (12%)», — отмечается в сообщении пресс-службы. В числе популярных направлений есть Анапа (11%), Москва (9%), Алтай (6%) и Казань (6%). В ходе исследования выяснилось, что 55% респондентов собираются путешествовать по России, а 21% предпочитают отдых на даче. Также некоторые жители Челябинска планируют провести отпуск за границей (13%) или заняться домашними делами. Горожане уже знают, чем хотели заняться в отпуске. Некоторые займутся ремонтом, другие запланировали пройти переобучение или улучшить существующие навыки. Полноценный отдых в домашних условиях устроят 3% челябинцев. Идеал отпуска у каждого свой. Для 63% он связан с пляжным отдыхом, для 45% — с экскурсиями по городам и странам. Четверть горожан выберет активные виды досуга, а 15% — времяпрепровождение на даче. Каждый десятый любит отдыхать дома. Для пятой части аудитории место не важно, главное, чтобы не беспокоили с рабочими вопросами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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