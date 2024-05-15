«Ведомости» прогнозируют уход Примакова с должности главы Россотрудничества

Евгений Примаков работает главой Россотрудничества с июня 2020 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Внук бывшего российского премьера, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков может покинуть пост, который он занимает с 2020 года. Ему на смену рассматривается кандидатура ответственного секретаря парламентской ассамблеи ОДКБ Сергея Поспелова.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ничего по этому поводу», — цитируют «Ведомости» Евгения Примакова. Как пишет издание, однозначно отрицать возможность ухода с должности Примаков не стал, сказав, что не будет комментировать кадровый вопрос. В свою очередь в МИДе, которое курирует деятельность Россотрудничества, на вопрос о смене руководителя агентства не ответили.

Основные приоритеты Россотрудничества при Примакове были нацелены на работу с ближним зарубежьем. Ранее он работал в СМИ, занимался общественной и другой деятельностью, был членом думского комитета по международным делам.

Как сообщало URA.RU, в 2023 году правительство Прикамья и Россотрудничество договорились о совместном продвижении регионального образования за границей и привлечении иностранной молодежи в пермский вузы. Ранее Примаков заявлял, что российские специалисты уезжают на Запад не за комфортом, а за самореализацией, что важнее патриотизма.