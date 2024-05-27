Инвестиционный эксперт назвала страны, где выгодно покупать недвижимость

Инвестиционный эксперт Горхиян: жилье в Сочи стало дороже, чем на Бали

27 мая 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Рынок недвижимости в Сочи слишком переоценен, сказала Ольга Горхиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU За рубежом стало выгоднее и дешевле покупать недвижимость, чем в Сочи. Стоимость квадратного метра на Бали ниже, чем на российском курорте. Об этом сообщила URA.RU руководитель индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян. У меня есть опыт купли-продажи недвижимости в Сочи. Я считаю, что это локальный курорт отдельно взятой страны. При этом, на мой взгляд, рынок недвижимости в Сочи уже давно переоценен. Средняя цена за один квадратный метр в новостройке составляет около 3 300 долларов (более 302 тысяч рублей). Недвижимость там может быть вариантом входа для инвестора, который опасается вкладываться в зарубежный рынок. Однако стоит ожидать падение рынка, особенно когда закроется окно льготной ипотеки в России. Например, Бали — это курорт, куда хотят попасть туристы всего мира. Кроме того, сейчас остров недооценен: стартовые цены здесь еще торгуются на уровне 1700-2800 долларов (155-256, 5 тысяч рублей) за квадратный метр. Я считаю, потенциал роста в два раза в течение трех-пяти лет крайне вероятен», — сказала Ольга Горхиян. Она раскрыла, в каких еще странах сейчас выгодно приобретать недвижимость. По ее словам, покупатели могут получить дополнительные бонусы. В ОАЭ купить ликвидную недвижимость у застройщика можно за сумму от 165 тысяч долларов (14,8 млн рублей) с рассрочкой до трех лет. Это минимальная стоимость. При этом благодаря вложениям можно получить резидентство. Однако для этого требуется определенная сумма: 204 тысяч долларов (18,4 млн рублей) для резидентской визы на два года и 545 тысяч долларов (49,1 млн рублей) для золотой визы на десять лет.

Таиланд, например, Пхукет, предоставляет следующие возможности при покупке недвижимости — от 95 тысяч долларов (7,6 млн рублей) с рассрочкой до окончания строительства (два-три года) с первоначальным взносом 30%.

В Турции приобрести объект у застройщика возможно на сумму от 54 тысяч долларов (4,8 млн рублей), первоначальный взнос составляет 30-50%. Строительство длится 12-18 месяцев, до его конца можно оформить рассрочку. Вид на жительство при этом можно получить за покупку недвижимости на сумму более 219 тысяч долларов (19,7 млн рублей), гражданство — более 438 тысяч долларов (39,1 млн рублей).

В Индонезии, а именно на Бали, минимальная цена качественного проекта составляет от 70 тысяч долларов (6,2 млн рублей). При этом в целом по стране можно найти недвижимость и дешевле. Наиболее популярными странами для получения вида на жительство у российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция, Кипр. Как сообщили в компании GARANT IN, специализирующаяся на оформлении ВНЖ за рубежом и получении второго гражданства, 86% оформивших заявки не планирует переезжать из РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За рубежом стало выгоднее и дешевле покупать недвижимость, чем в Сочи. Стоимость квадратного метра на Бали ниже, чем на российском курорте. Об этом сообщила URA.RU руководитель индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян. У меня есть опыт купли-продажи недвижимости в Сочи. Я считаю, что это локальный курорт отдельно взятой страны. При этом, на мой взгляд, рынок недвижимости в Сочи уже давно переоценен. Средняя цена за один квадратный метр в новостройке составляет около 3 300 долларов (более 302 тысяч рублей). Недвижимость там может быть вариантом входа для инвестора, который опасается вкладываться в зарубежный рынок. Однако стоит ожидать падение рынка, особенно когда закроется окно льготной ипотеки в России. Например, Бали — это курорт, куда хотят попасть туристы всего мира. Кроме того, сейчас остров недооценен: стартовые цены здесь еще торгуются на уровне 1700-2800 долларов (155-256, 5 тысяч рублей) за квадратный метр. Я считаю, потенциал роста в два раза в течение трех-пяти лет крайне вероятен», — сказала Ольга Горхиян. Она раскрыла, в каких еще странах сейчас выгодно приобретать недвижимость. По ее словам, покупатели могут получить дополнительные бонусы. Наиболее популярными странами для получения вида на жительство у российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция, Кипр. Как сообщили в компании GARANT IN, специализирующаяся на оформлении ВНЖ за рубежом и получении второго гражданства, 86% оформивших заявки не планирует переезжать из РФ.