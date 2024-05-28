Минфин планирует ввести акциз на медицинский спирт

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Ставка акциза на этиловый спирт составит 669 рублей в 2025 году Фото:

Министерство финансов России предложило ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, не входящие в специальный перечень правительства. Об этом следует из законопроекта Минфина, который вносит поправки в Налоговый кодекс.

«Вопрос введения акциза на фармсубстанцию этилового спирта находится в проработке», — сообщил представитель Минфина «Ведомостям». ФАС уже направила в министерство свои предложения, среди которых — проведение анализа влияния изменений на себестоимость лекарственных препаратов.

Предложенные изменения затронут производителей фармсубстанции этанола и изготовителей спиртосодержащих лекарств. В настоящее время для них действует нулевая ставка акциза.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что введение акциза может привести к переходу потребителей нелегального алкоголя на продукцию еще более низкого качества, что угрожает их здоровью и безопасности. Ставка акциза на безводный этиловый спирт составит 669 рублей за литр в 2025 году и 696 рублей за литр в 2026 году. Льготы будут применяться только к медспирту, используемому для производства препаратов из специального перечня, который утвердит правительство.

Ранее в России предложили сделать обязательным декларирование объемов и оборотов спирта. Также планируется ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%.

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Министерство финансов России предложило ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, не входящие в специальный перечень правительства. Об этом следует из законопроекта Минфина, который вносит поправки в Налоговый кодекс. «Вопрос введения акциза на фармсубстанцию этилового спирта находится в проработке», — сообщил представитель Минфина «Ведомостям». ФАС уже направила в министерство свои предложения, среди которых — проведение анализа влияния изменений на себестоимость лекарственных препаратов. Предложенные изменения затронут производителей фармсубстанции этанола и изготовителей спиртосодержащих лекарств. В настоящее время для них действует нулевая ставка акциза. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что введение акциза может привести к переходу потребителей нелегального алкоголя на продукцию еще более низкого качества, что угрожает их здоровью и безопасности. Ставка акциза на безводный этиловый спирт составит 669 рублей за литр в 2025 году и 696 рублей за литр в 2026 году. Льготы будут применяться только к медспирту, используемому для производства препаратов из специального перечня, который утвердит правительство. Ранее в России предложили сделать обязательным декларирование объемов и оборотов спирта. Также планируется ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%.
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