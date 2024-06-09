В Перми 8-летний мальчик на квадроцикле сбил другого ребенка

Родители не разрешали ребенку садиться за руль
В Перми восьмилетний мальчик сел за руль квадроцикла и наехал на другого ребенка. Пострадавшему всего шесть лет.
«ДТП произошло на улице Героев Хасана днем 8 июня. Мальчик в возрасте восьми лет на квадроцикле сбил шестилетнего ребенка», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД России по Пермскому краю.
Уточняется, что восьмилетний мальчик не остановился, а скрылся с места ДТП. Квадроциклом он стал управлять без разрешения взрослых. Пострадавший ребенок находится в больнице.
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