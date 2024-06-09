09 июня 2024

В Перми 8-летний мальчик на квадроцикле сбил другого ребенка

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Родители не разрешали ребенку садиться за руль
Родители не разрешали ребенку садиться за руль Фото:

В Перми восьмилетний мальчик сел за руль квадроцикла и наехал на другого ребенка. Пострадавшему всего шесть лет.

«ДТП произошло на улице Героев Хасана днем 8 июня. Мальчик в возрасте восьми лет на квадроцикле сбил шестилетнего ребенка», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что восьмилетний мальчик не остановился, а скрылся с места ДТП. Квадроциклом он стал управлять без разрешения взрослых. Пострадавший ребенок находится в больнице.

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В Перми восьмилетний мальчик сел за руль квадроцикла и наехал на другого ребенка. Пострадавшему всего шесть лет. «ДТП произошло на улице Героев Хасана днем 8 июня. Мальчик в возрасте восьми лет на квадроцикле сбил шестилетнего ребенка», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что восьмилетний мальчик не остановился, а скрылся с места ДТП. Квадроциклом он стал управлять без разрешения взрослых. Пострадавший ребенок находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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