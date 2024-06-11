Американские ученые выяснили, когда делать КТ легких, чтобы избежать рака

HealthDay: компьютерная томография рекомендуется для людей в возрасте 50-80 лет
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Компьютерная томография позволяет выявить рак на более ранних стадиях
Компьютерная томография позволяет выявить рак на более ранних стадиях Фото:

Американские ученые установили оптимальный временной интервал для проведения компьютерной томографии легких с целью профилактики рака. Согласно результатам исследования, рекомендуется ежегодно проходить КТ-обследование людям в возрасте от 50 до 80 лет.

«Ежегодное обследование с помощью компьютерной томографии рекомендуется проходить для нынешних и бывших курильщиков в возрасте от 50 до 80 лет», — передает результаты исследования журнал HealthDay. Отмечается, что у людей, прошедших данное обследование, рак был выявлен на более ранних стадиях.

Это привело к лучшим результатам лечения в сравнении с теми, кто не проходил скрининг. Согласно текущим рекомендациям, ежегодный скрининг рекомендуется для лиц в возрасте от 50 до 80 лет, которые употребляли по пачке сигарет в день или более в течение последних 20 лет, или по две пачки в день в течение последних 10 лет, заключили в исследовании. 

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Американские ученые установили оптимальный временной интервал для проведения компьютерной томографии легких с целью профилактики рака. Согласно результатам исследования, рекомендуется ежегодно проходить КТ-обследование людям в возрасте от 50 до 80 лет. «Ежегодное обследование с помощью компьютерной томографии рекомендуется проходить для нынешних и бывших курильщиков в возрасте от 50 до 80 лет», — передает результаты исследования журнал HealthDay. Отмечается, что у людей, прошедших данное обследование, рак был выявлен на более ранних стадиях. Это привело к лучшим результатам лечения в сравнении с теми, кто не проходил скрининг. Согласно текущим рекомендациям, ежегодный скрининг рекомендуется для лиц в возрасте от 50 до 80 лет, которые употребляли по пачке сигарет в день или более в течение последних 20 лет, или по две пачки в день в течение последних 10 лет, заключили в исследовании. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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