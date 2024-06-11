Челябинцы пожаловались Бастрыкину на требование открыть сквозной проезд двора

11 июня 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жители добились закрытия сквозного проезда двора 14 лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители шести домов на улице Елькина потребовали оставить закрытым проезд двора, которого они добились 14 лет назад. Соответствующее письмо они направили главе СКР Александру Бастрыкину, сообщила URA.RU одна из активисток Мария Л. В пресс-службе мэрии Челябинска ответили на требования горожан. «Мы направили свое письмо главе СКР с обращением, датированным 3 июня. В нем мы попросили помочь нам решить вопрос о недопустимости возвращения открытого проезда в домах по улице Елькина, 84а,б,в,г, а также 86 и 86а», — рассказала URA.RU Мария Л. По данным челябинки Натальи С., жители двора добивались закрытия сквозного проезда с 2006 по 2009 годы, но помогло им обращение к действующему тогда премьер-министру Владимиру Путину. Также им удалось получить согласования от всех экстренных служб, которым предложили два альтернативных проезда. По словам жильцов, за 14 лет эта система сбоев не давала. «Сейчас для проекта по благоустройству и развитию „Инициативное бюджетирование“ этот проезд заставляют открыть. Во внимание не принимается ни Конституция РФ, ни Градостроительный кодекс, ни ПДД, ни установленные знаки „Жилая зона“ и „Тупик“, ни мнения родителей воспитанников детского сада и жителей шести домов, которые категорически против сквозного движения автотранспорта», — говорится в обращении к Бастрыкину. Жители уточнили, что на обращения в надзорные органы и СК они получают отписки, а администрация Советского района ссылается на протокол собрания жителей, которого не было, и требует установить знаки «Жилая зона», которые давно стоят. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, сквозной проезд в этом месте существовал с момента постройки домов, то есть более 50 лет. «Около 10 лет назад данный проезд был самовольно перекрыт. За прошедшие годы здесь выросли дикорастущие деревья и поросль. По итогам совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической комиссии Советского района принято решение восстановить проезд в первозданном виде», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. В пресс-службе мэрии уточнили, что в этом дворе есть трудности для работы экстренных и коммунальных служб. К примеру, мусоровозу нужно объезжать квартал, чтобы забрать мусор из соседней контейнерной площадки, а снегоуборщик вынужден заезжать сюда дважды. «После демонтажа незаконных препятствий здесь будет проведено комплексное благоустройство, оборудованы тротуары, установлены ограничительные дорожные знаки. Организация движения будет согласована с ГИБДД. Также здесь будут снесены незаконные гаражи и отремонтированы контейнерные площадки», — уточнили в пресс-службе мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители шести домов на улице Елькина потребовали оставить закрытым проезд двора, которого они добились 14 лет назад. Соответствующее письмо они направили главе СКР Александру Бастрыкину, сообщила URA.RU одна из активисток Мария Л. В пресс-службе мэрии Челябинска ответили на требования горожан. «Мы направили свое письмо главе СКР с обращением, датированным 3 июня. В нем мы попросили помочь нам решить вопрос о недопустимости возвращения открытого проезда в домах по улице Елькина, 84а,б,в,г, а также 86 и 86а», — рассказала URA.RU Мария Л. По данным челябинки Натальи С., жители двора добивались закрытия сквозного проезда с 2006 по 2009 годы, но помогло им обращение к действующему тогда премьер-министру Владимиру Путину. Также им удалось получить согласования от всех экстренных служб, которым предложили два альтернативных проезда. По словам жильцов, за 14 лет эта система сбоев не давала. «Сейчас для проекта по благоустройству и развитию „Инициативное бюджетирование“ этот проезд заставляют открыть. Во внимание не принимается ни Конституция РФ, ни Градостроительный кодекс, ни ПДД, ни установленные знаки „Жилая зона“ и „Тупик“, ни мнения родителей воспитанников детского сада и жителей шести домов, которые категорически против сквозного движения автотранспорта», — говорится в обращении к Бастрыкину. Жители уточнили, что на обращения в надзорные органы и СК они получают отписки, а администрация Советского района ссылается на протокол собрания жителей, которого не было, и требует установить знаки «Жилая зона», которые давно стоят. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, сквозной проезд в этом месте существовал с момента постройки домов, то есть более 50 лет. «Около 10 лет назад данный проезд был самовольно перекрыт. За прошедшие годы здесь выросли дикорастущие деревья и поросль. По итогам совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической комиссии Советского района принято решение восстановить проезд в первозданном виде», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. В пресс-службе мэрии уточнили, что в этом дворе есть трудности для работы экстренных и коммунальных служб. К примеру, мусоровозу нужно объезжать квартал, чтобы забрать мусор из соседней контейнерной площадки, а снегоуборщик вынужден заезжать сюда дважды. «После демонтажа незаконных препятствий здесь будет проведено комплексное благоустройство, оборудованы тротуары, установлены ограничительные дорожные знаки. Организация движения будет согласована с ГИБДД. Также здесь будут снесены незаконные гаражи и отремонтированы контейнерные площадки», — уточнили в пресс-службе мэрии.