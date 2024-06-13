В Екатеринбурге на Уралмаше пропала 14-летняя Екатерина Ивачева. Девочку не могут найти с 13 июня, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропала Екатерина Ивачева, 14 лет. Дата пропажи: 13 июня. Рост девочки 160 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. На момент пропажи была одета в черные спортивные штаны, черный топ, черную бейсболку с логотипом Nike и бежевые кроссовки», — пишут поисковики в сообществе «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте».
Розыском пропавшей занимается УМВД России по Екатеринбургу отдел полиции № 15. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7 (343) 356-42-15 или 112, 102.
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