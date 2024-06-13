Происшествия На Уралмаше не могут найти 14-летнюю девочку. Фото 14 июня 2024 в 10:01 Размер текста - 17 + Пропавшую девочку ищут вторые сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Уралмаше пропала 14-летняя Екатерина Ивачева. Девочку не могут найти с 13 июня, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала Екатерина Ивачева, 14 лет. Дата пропажи: 13 июня. Рост девочки 160 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. На момент пропажи была одета в черные спортивные штаны, черный топ, черную бейсболку с логотипом Nike и бежевые кроссовки», — пишут поисковики в сообществе «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается УМВД России по Екатеринбургу отдел полиции № 15. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7 (343) 356-42-15 или 112, 102. Розыском пропавшей занимаются силовики и волонтеры сообщество «СРОО ДПСО «Прорыв» Свердловская область соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на Уралмаше пропала 14-летняя Екатерина Ивачева. Девочку не могут найти с 13 июня, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала Екатерина Ивачева, 14 лет. Дата пропажи: 13 июня. Рост девочки 160 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. На момент пропажи была одета в черные спортивные штаны, черный топ, черную бейсболку с логотипом Nike и бежевые кроссовки», — пишут поисковики в сообществе «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается УМВД России по Екатеринбургу отдел полиции № 15. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7 (343) 356-42-15 или 112, 102. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям