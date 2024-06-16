16 июня 2024

В Госдуму внесут проект о превышении самообороны при проникновении в жилище

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Суд над Усковым Валерием. Челябинск, уголовный кодекс
Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ Фото:

Госдума на этой неделе рассмотрит новый законопроект, предложенный Ярославом Ниловым из ЛДПР, касающийся вопросов необходимой самообороны при проникновении агрессора в жилище. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Предлагается дополнить статью УК РФ фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося», — отмечается в документе, передает ТАСС. Это изменение позволит гражданам защищаться от насильственного посягательства без риска быть обвиненными в превышении мер самообороны.

Инициатива направлена на защиту прав граждан в ситуациях, когда они вынуждены защищать свою жизнь, здоровье и имущество от незаконных действий агрессоров. Законопроект может стать значительным шагом в укреплении правовых основ самозащиты и обеспечении безопасности личности в ее собственном доме.

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Госдума на этой неделе рассмотрит новый законопроект, предложенный Ярославом Ниловым из ЛДПР, касающийся вопросов необходимой самообороны при проникновении агрессора в жилище. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Предлагается дополнить статью УК РФ фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося», — отмечается в документе, передает ТАСС. Это изменение позволит гражданам защищаться от насильственного посягательства без риска быть обвиненными в превышении мер самообороны. Инициатива направлена на защиту прав граждан в ситуациях, когда они вынуждены защищать свою жизнь, здоровье и имущество от незаконных действий агрессоров. Законопроект может стать значительным шагом в укреплении правовых основ самозащиты и обеспечении безопасности личности в ее собственном доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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