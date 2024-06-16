В Госдуму внесут проект о превышении самообороны при проникновении в жилище

17 июня 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума на этой неделе рассмотрит новый законопроект, предложенный Ярославом Ниловым из ЛДПР, касающийся вопросов необходимой самообороны при проникновении агрессора в жилище. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Предлагается дополнить статью УК РФ фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося», — отмечается в документе, передает ТАСС. Это изменение позволит гражданам защищаться от насильственного посягательства без риска быть обвиненными в превышении мер самообороны. Инициатива направлена на защиту прав граждан в ситуациях, когда они вынуждены защищать свою жизнь, здоровье и имущество от незаконных действий агрессоров. Законопроект может стать значительным шагом в укреплении правовых основ самозащиты и обеспечении безопасности личности в ее собственном доме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума на этой неделе рассмотрит новый законопроект, предложенный Ярославом Ниловым из ЛДПР, касающийся вопросов необходимой самообороны при проникновении агрессора в жилище. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Предлагается дополнить статью УК РФ фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося», — отмечается в документе, передает ТАСС. Это изменение позволит гражданам защищаться от насильственного посягательства без риска быть обвиненными в превышении мер самообороны. Инициатива направлена на защиту прав граждан в ситуациях, когда они вынуждены защищать свою жизнь, здоровье и имущество от незаконных действий агрессоров. Законопроект может стать значительным шагом в укреплении правовых основ самозащиты и обеспечении безопасности личности в ее собственном доме.