В храме Зеленограда мужчина разбил и осквернил икону «Неупиваемая Чаша»

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В Зеленограде мужчина осквернил одну из икон в храме, отмечает прокуратура
В Зеленограде мужчина осквернил одну из икон в храме, отмечает прокуратура Фото:

В Зеленограде мужчина зашел в один из храмов и осквернил Икону «Неупиваемая Чаша». Кроме того, он преставал к прихожанам, которые в этот момент находились внутри. Об этом сообщает прокуратура Москвы. 

«Злоумышленник, разбивший икону в храме в Зеленограде, предстанет перед судом. <...> Он нанес кулаком удар по защитному стеклу Иконы „Неупиваемая Чаша“, разбив его и осквернив икону. При этом он угрожал физической расправой, находившимся в храме прихожанам и настоятелю», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Мужчине предъявлено обвинение по факту оскорбления чувств верующих. Обвинительное заключение уже утверждено. 

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В Зеленограде мужчина зашел в один из храмов и осквернил Икону «Неупиваемая Чаша». Кроме того, он преставал к прихожанам, которые в этот момент находились внутри. Об этом сообщает прокуратура Москвы.  «Злоумышленник, разбивший икону в храме в Зеленограде, предстанет перед судом. <...> Он нанес кулаком удар по защитному стеклу Иконы „Неупиваемая Чаша“, разбив его и осквернив икону. При этом он угрожал физической расправой, находившимся в храме прихожанам и настоятелю», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Мужчине предъявлено обвинение по факту оскорбления чувств верующих. Обвинительное заключение уже утверждено. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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