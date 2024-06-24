В храме Зеленограда мужчина разбил и осквернил икону «Неупиваемая Чаша»

В Зеленограде мужчина зашел в один из храмов и осквернил Икону «Неупиваемая Чаша». Кроме того, он преставал к прихожанам, которые в этот момент находились внутри. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«Злоумышленник, разбивший икону в храме в Зеленограде, предстанет перед судом. <...> Он нанес кулаком удар по защитному стеклу Иконы „Неупиваемая Чаша“, разбив его и осквернив икону. При этом он угрожал физической расправой, находившимся в храме прихожанам и настоятелю», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Мужчине предъявлено обвинение по факту оскорбления чувств верующих. Обвинительное заключение уже утверждено.
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