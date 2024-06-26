Убивший жену экс-министр Бишимбаев пытался смягчить свой приговор

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Бишимбаев. stock, stock, Бишимбаев
Куандык Бишимбаев осужден на 24 года Фото:

Апелляционный суд Астаны подтвердил приговор экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, осужденному за убийство супруги Салтанат Нукеновой на 24 года тюремного заключения. Также сохранено решение о четырехлетнем заключении для родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова, признанного виновным в сокрытии преступления.

«Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 12 мая <…> оставить без изменений», — объявила судья. Слова передает ТАСС. Вердикт апелляционной инстанции был оглашен после рассмотрения жалоб осужденных.

Процесс по обвинению Бишимбаева в убийстве Нукеновой, которое произошло в начале ноября 2023 года в столичном ресторане, занял более четырех недель. Согласно материалам следствия, конфликт между супругами привел к фатальному исходу — женщина скончалась от полученных травм. Местом трагедии стало заведение, принадлежащее Байжанову. Бишимбаева приговорили к 24 годам, передает RT. Он неоднократно заявлял, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией», сообщает «Национальна служба новостей».

Бишимбаев руководил министерством национальной экономики страны с весны до зимы 2016 года. В марте 2018-го он был осужден на десять лет тюремного заключения с запретом на занятие государственных должностей за коррупционные преступления, включая взяточничество и присвоение. Однако в октябре 2019 года шымкентский суд решил об условно-досрочном освобождении экс-министра.

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Апелляционный суд Астаны подтвердил приговор экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, осужденному за убийство супруги Салтанат Нукеновой на 24 года тюремного заключения. Также сохранено решение о четырехлетнем заключении для родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова, признанного виновным в сокрытии преступления. «Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 12 мая <…> оставить без изменений», — объявила судья. Слова передает ТАСС. Вердикт апелляционной инстанции был оглашен после рассмотрения жалоб осужденных. Процесс по обвинению Бишимбаева в убийстве Нукеновой, которое произошло в начале ноября 2023 года в столичном ресторане, занял более четырех недель. Согласно материалам следствия, конфликт между супругами привел к фатальному исходу — женщина скончалась от полученных травм. Местом трагедии стало заведение, принадлежащее Байжанову. Бишимбаева приговорили к 24 годам, передает RT. Он неоднократно заявлял, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией», сообщает «Национальна служба новостей». Бишимбаев руководил министерством национальной экономики страны с весны до зимы 2016 года. В марте 2018-го он был осужден на десять лет тюремного заключения с запретом на занятие государственных должностей за коррупционные преступления, включая взяточничество и присвоение. Однако в октябре 2019 года шымкентский суд решил об условно-досрочном освобождении экс-министра.
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