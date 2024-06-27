Россельхознадзор назвал марки сыра, в производстве которых нашли нарушения

В четырех российских организациях по производству сыра выявлены нарушения
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Продукты питания. Пермь, продукты, витрины, стелажи, сыр, молочная продукция, магазин
В четырех российских организациях установлена фальсификация жирами немолочного и растительного происхождения Фото:

В ходе лабораторного мониторинга в четырех российских организациях, производящих молочную продукцию, установлена фальсификация жирами немолочного или растительного происхождения. Их содержание в указанной категории товаров не допускается, сообщили в телеграм-канале Россельхознадзора.

«Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении четырех российских организаций в связи с выявлением нарушений в производимой молочной продукции» — написали в telegram-канале ведомства.

В пробах сыра организации ТнВ «Сыр Стародубский», отобранных в магазине Калужской области, а также в плавленом сыре компании ООО «Плавит», отобранном в гипермаркете Брянской области, были выявлены признаки подмены жирами растительного происхождения. Масло ООО «7 утра», отгруженное в «Ивановскую областную клиническую больницу», фальсифицировано жирами немолочного происхождения, а в пробах сметаны ООО «Русмолоко», отбиравшихся в супермаркетах Татарстана и Карачаево-Черкесии, выявлены признаки подмены жирами немолочного и растительного происхождения.

Ранее URA.RU сообщало, что молокозавод в Челябинской области выпускал сыры по поддельным документам о лабораторных испытаниях. Три декларации о соответствии подготовлены на основе протоколов испытаний, которых не было.

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В ходе лабораторного мониторинга в четырех российских организациях, производящих молочную продукцию, установлена фальсификация жирами немолочного или растительного происхождения. Их содержание в указанной категории товаров не допускается, сообщили в телеграм-канале Россельхознадзора. «Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении четырех российских организаций в связи с выявлением нарушений в производимой молочной продукции» — написали в telegram-канале ведомства. В пробах сыра организации ТнВ «Сыр Стародубский», отобранных в магазине Калужской области, а также в плавленом сыре компании ООО «Плавит», отобранном в гипермаркете Брянской области, были выявлены признаки подмены жирами растительного происхождения. Масло ООО «7 утра», отгруженное в «Ивановскую областную клиническую больницу», фальсифицировано жирами немолочного происхождения, а в пробах сметаны ООО «Русмолоко», отбиравшихся в супермаркетах Татарстана и Карачаево-Черкесии, выявлены признаки подмены жирами немолочного и растительного происхождения. Ранее URA.RU сообщало, что молокозавод в Челябинской области выпускал сыры по поддельным документам о лабораторных испытаниях. Три декларации о соответствии подготовлены на основе протоколов испытаний, которых не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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