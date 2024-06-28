Путин поручил ежемесячно выплачивать компенсации военным контрактникам

28 июня 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Выплата составит 100% от пенсии Фото: Игорь Пантин © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении военным, служащим по контракту, ежемесячных компенсационных выплат. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. «Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в спецоперации <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет», говорится в указе президента. Уточняется, что мера также распространяется на силовые ведомства. На определение порядка получения выплат Путин дал правительству РФ два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении военным, служащим по контракту, ежемесячных компенсационных выплат. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. «Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в спецоперации <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет», говорится в указе президента. Уточняется, что мера также распространяется на силовые ведомства. На определение порядка получения выплат Путин дал правительству РФ два месяца.