Путин поручил ежемесячно выплачивать компенсации военным контрактникам

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Выплата составит 100% от пенсии Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении военным, служащим по контракту, ежемесячных компенсационных выплат. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в спецоперации <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет», говорится в указе президента.

Уточняется, что мера также распространяется на силовые ведомства. На определение порядка получения выплат Путин дал правительству РФ два месяца.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении военным, служащим по контракту, ежемесячных компенсационных выплат. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. «Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в спецоперации <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет», говорится в указе президента. Уточняется, что мера также распространяется на силовые ведомства. На определение порядка получения выплат Путин дал правительству РФ два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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