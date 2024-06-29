Глава МИД Польши призвал Запад снова научиться играть в эскалацию с РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением о необходимости «заново научиться играть в эскалацию» в отношениях с Россией. Он призвал страны Запада конфисковать замороженные российские активы.
«Мы должны заново научиться извлекать выгоду из игры на эскалацию», — сказал Сикорский у себя в соцсети X. Он отметил также, что ему нравится принцип «мы выигрываем — они проигрывают», которым руководствовался Рональд Рейган в своей политике против СССР.
Западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на общую сумму около 300 млрд долларов, передает «Царьград». В ЕС, в частности, блокированы суверенные активы РФ на сумму 210 млрд евро. Согласно планам Еврокомиссии, доходы от реинвестирования этих активов будут перечисляться для поддержки Украины, с первым изъятием в июле 2024 года, передает телеканал 360.
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