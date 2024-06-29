29 июня 2024

Глава МИД Польши призвал Запад снова научиться играть в эскалацию с РФ

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В Польше хотят научиться извлекать выгоду из конфликта с РФ
В Польше хотят научиться извлекать выгоду из конфликта с РФ Фото:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением о необходимости «заново научиться играть в эскалацию» в отношениях с Россией. Он призвал страны Запада конфисковать замороженные российские активы.

«Мы должны заново научиться извлекать выгоду из игры на эскалацию», — сказал Сикорский у себя в соцсети X. Он отметил также, что ему нравится принцип «мы выигрываем — они проигрывают», которым руководствовался Рональд Рейган в своей политике против СССР.

Западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на общую сумму около 300 млрд долларов, передает «Царьград». В ЕС, в частности, блокированы суверенные активы РФ на сумму 210 млрд евро. Согласно планам Еврокомиссии, доходы от реинвестирования этих активов будут перечисляться для поддержки Украины, с первым изъятием в июле 2024 года, передает телеканал 360.  

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением о необходимости «заново научиться играть в эскалацию» в отношениях с Россией. Он призвал страны Запада конфисковать замороженные российские активы. «Мы должны заново научиться извлекать выгоду из игры на эскалацию», — сказал Сикорский у себя в соцсети X. Он отметил также, что ему нравится принцип «мы выигрываем — они проигрывают», которым руководствовался Рональд Рейган в своей политике против СССР. Западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на общую сумму около 300 млрд долларов, передает «Царьград». В ЕС, в частности, блокированы суверенные активы РФ на сумму 210 млрд евро. Согласно планам Еврокомиссии, доходы от реинвестирования этих активов будут перечисляться для поддержки Украины, с первым изъятием в июле 2024 года, передает телеканал 360.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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