ВС РФ взяли под контроль Раздоловку в ДНР: главное о СВО к вечеру 28 июня

Армия России освободила село Раздоловка

28 июня 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Освобождение ВС РФ Раздоловки поможет приблизиться к Северску Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под контроль село Раздоловка, которое находится в ДНР. Это поможет им расширить плацдарм на северском направлении. Главные новости спецоперации к вечеру 28 июня — в материале URA.RU. Освобождение Раздоловки Подразделения «Южной» группировки войск освободили село Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Также военные заняли более выгодные позиции на направлении. Советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что взятие под контроль населенного пункта поможет ВС РФ расширить плацдарм на северском направлении и приблизиться к освобождению Северска. Сбитые беспилотники над Россией Российские военные за неделю сбили над территорией страны 589 беспилотников ВСУ. Также они уничтожили два самолета МиГ-29, восемь американских зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и другую боевую технику украинской армии. Зеленский готовит «всеобъемлющий план» по Украине Новость по теме Романы на съемках, побег жены и потеря власти: личная жизнь Зеленского до и после СВО Президент Украины Владимир Зеленский ведет подготовку «всеобъемлющего плана» по тому, как Киев видит окончание конфликта в стране. Из последних публичных выступлений украинского главы и президента РФ Владимира Путина становится очевидным, что у двух стран существенно различные взгляды на условия, при которых может быть достигнуто мирное урегулирование текущего конфликта. В связи с этим Зеленский подсчитал нужным представление своего плана прекращения боевых действий. По его убеждению, это план способен получить широкую международную поддержку. Ответ МИД РФ на критику Трампа мирных предложений России Замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил мнение, что бывший глава США Дональд Трамп в конечном итоге признает, что мирные предложения Владимира Путина не имеют альтернативы. Это заявление Рябкова стало ответом на комментарии Трампа, сделанные в ходе дебатов с нынешним президентом Штатов Джо Байденом. Во время них экс-глава страны охарактеризовал предложения Путина по урегулированию ситуации на Украине как неприемлемые. Удары артиллерии ВСУ по Херсонской области Украинская армия осуществила 44 артиллерийских удара по территории Херсонской области, атакуя населенные пункты вдоль левобережья Днепра. Удары происходили как в светлое время суток, так и ночью, поразив девять населенных пунктов. Среди пострадавших местностей: Великая Кардашинка, Горностаевка, Таврийск, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Каховка, Алешки и Корсунка. Украина хочет создать бесполетную зону на западе страны Чиновники Украины сообщили об обсуждениях с европейскими союзниками относительно установления бесполетной зоны на западе страны. Согласно информации, Киев предлагает разместить системы ПВО Patriot в Польше и Румынии для поддержки бесполетной зоны. Подчеркивается, что реализация такого плана представляет собой сложную задачу. Дания обучила пилотов Украины для обслуживания F-16 Главнокомандующий ВВС Дании Ян Дам сообщил, что страна завершила обучение 50 украинских специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16. Большинство из них уже вернулись в Украину. Однако Дам выразил сомнения относительно скорости, с которой обученные специалисты смогут оказать значимое влияние на ситуацию на фронте. По его словам, это может занять месяцы или даже годы. Главком ВВС Дании также сообщил, что к концу лета 2024 года планируется подготовить еще 50 специалистов для работы с истребителями F-16. Потери ВСУ во время освобождения Раздоловки ВС РФ при освобождении села нанесли поражение живой силе и боевой технике ВСУ. Так, противник за неделю потерял 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 американского производства, до 4410 боевиков и 48 автомобилей. Также были ликвидированы два танка, восемь боевых бронированных машин, пишет «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные взяли под контроль село Раздоловка, которое находится в ДНР. Это поможет им расширить плацдарм на северском направлении. Главные новости спецоперации к вечеру 28 июня — в материале URA.RU. Подразделения «Южной» группировки войск освободили село Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Также военные заняли более выгодные позиции на направлении. Советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что взятие под контроль населенного пункта поможет ВС РФ расширить плацдарм на северском направлении и приблизиться к освобождению Северска. Российские военные за неделю сбили над территорией страны 589 беспилотников ВСУ. Также они уничтожили два самолета МиГ-29, восемь американских зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и другую боевую технику украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский ведет подготовку «всеобъемлющего плана» по тому, как Киев видит окончание конфликта в стране. Из последних публичных выступлений украинского главы и президента РФ Владимира Путина становится очевидным, что у двух стран существенно различные взгляды на условия, при которых может быть достигнуто мирное урегулирование текущего конфликта. В связи с этим Зеленский подсчитал нужным представление своего плана прекращения боевых действий. По его убеждению, это план способен получить широкую международную поддержку. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил мнение, что бывший глава США Дональд Трамп в конечном итоге признает, что мирные предложения Владимира Путина не имеют альтернативы. Это заявление Рябкова стало ответом на комментарии Трампа, сделанные в ходе дебатов с нынешним президентом Штатов Джо Байденом. Во время них экс-глава страны охарактеризовал предложения Путина по урегулированию ситуации на Украине как неприемлемые. Украинская армия осуществила 44 артиллерийских удара по территории Херсонской области, атакуя населенные пункты вдоль левобережья Днепра. Удары происходили как в светлое время суток, так и ночью, поразив девять населенных пунктов. Среди пострадавших местностей: Великая Кардашинка, Горностаевка, Таврийск, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Каховка, Алешки и Корсунка. Чиновники Украины сообщили об обсуждениях с европейскими союзниками относительно установления бесполетной зоны на западе страны. Согласно информации, Киев предлагает разместить системы ПВО Patriot в Польше и Румынии для поддержки бесполетной зоны. Подчеркивается, что реализация такого плана представляет собой сложную задачу. Главнокомандующий ВВС Дании Ян Дам сообщил, что страна завершила обучение 50 украинских специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16. Большинство из них уже вернулись в Украину. Однако Дам выразил сомнения относительно скорости, с которой обученные специалисты смогут оказать значимое влияние на ситуацию на фронте. По его словам, это может занять месяцы или даже годы. Главком ВВС Дании также сообщил, что к концу лета 2024 года планируется подготовить еще 50 специалистов для работы с истребителями F-16. ВС РФ при освобождении села нанесли поражение живой силе и боевой технике ВСУ. Так, противник за неделю потерял 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 американского производства, до 4410 боевиков и 48 автомобилей. Также были ликвидированы два танка, восемь боевых бронированных машин, пишет «Пятый канал».