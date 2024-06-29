29 июня 2024

Матч сборных Германии и Дании на Евро-2024 остановлен

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Матч сборных был остановлен из-за грозы
Матч сборных был остановлен из-за грозы Фото:

Матч сборных Германии и Дании был остановлен из-за грозы. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

«Прерывание из-за грозы! Судья Майкл Оливер приглашает игроков на тренерские скамейки, потому что непогода стоит прямо над стадионом. Если это одна из тех надоедливых летних гроз, она, вероятно, скоро продолжится», — передает газета Welt.

Предыдущий матч Евро-2024 стал сенсацией — сборная Италии, которая была чемпионом прошлых лет, проиграла команде из Швейцарии. Счет составил 2:0. 

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Матч сборных Германии и Дании был остановлен из-за грозы. Об этом сообщает немецкая газета Welt. «Прерывание из-за грозы! Судья Майкл Оливер приглашает игроков на тренерские скамейки, потому что непогода стоит прямо над стадионом. Если это одна из тех надоедливых летних гроз, она, вероятно, скоро продолжится», — передает газета Welt. Предыдущий матч Евро-2024 стал сенсацией — сборная Италии, которая была чемпионом прошлых лет, проиграла команде из Швейцарии. Счет составил 2:0. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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