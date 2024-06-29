Матч сборных Германии и Дании на Евро-2024 остановлен

Матч сборных был остановлен из-за грозы
Матч сборных Германии и Дании был остановлен из-за грозы. Об этом сообщает немецкая газета Welt.
«Прерывание из-за грозы! Судья Майкл Оливер приглашает игроков на тренерские скамейки, потому что непогода стоит прямо над стадионом. Если это одна из тех надоедливых летних гроз, она, вероятно, скоро продолжится», — передает газета Welt.
Предыдущий матч Евро-2024 стал сенсацией — сборная Италии, которая была чемпионом прошлых лет, проиграла команде из Швейцарии. Счет составил 2:0.
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